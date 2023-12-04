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Пьяный в хлам водитель покалечил троих профессиональных велосипедистов

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото, не имеющее отношения к данному ДТП.
Иллюстративное фото, не имеющее отношения к данному ДТП. Фото: Caro / Teich

Велосипедисты австрийской команды Felbermayr Simplon Wels, направлявшиеся на сборы в хорватский Задар, попали в тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В заявлении команды говорится, что они выехали на соревнования на нескольких машинах. Примерно за шесть километров до места назначения произошла авария.

Одна из машин команды, в которой находилось трое велогонщиков, остановилась на красный свет. Мгновение спустя в них влетел фургон службы доставки. По словам очевидцев, скорость фургона составляла около 100 км/ч. Установлено, что мужчина, спровоцировавший аварию, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: более двух промилле.

Травмы всех трех гонщиков оцениваются как «очень серьезные». Их срочно доставили в больницу, виновника аварии заключили под стражу.

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