Пьяный в хлам водитель покалечил троих профессиональных велосипедистов

Велосипедисты австрийской команды Felbermayr Simplon Wels, направлявшиеся на сборы в хорватский Задар, попали в тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
В заявлении команды говорится, что они выехали на соревнования на нескольких машинах. Примерно за шесть километров до места назначения произошла авария.
Одна из машин команды, в которой находилось трое велогонщиков, остановилась на красный свет. Мгновение спустя в них влетел фургон службы доставки. По словам очевидцев, скорость фургона составляла около 100 км/ч. Установлено, что мужчина, спровоцировавший аварию, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: более двух промилле.
Травмы всех трех гонщиков оцениваются как «очень серьезные». Их срочно доставили в больницу, виновника аварии заключили под стражу.