Пьяный в хлам водитель покалечил троих профессиональных велосипедистов

В заявлении команды говорится, что они выехали на соревнования на нескольких машинах. Примерно за шесть километров до места назначения произошла авария.

Одна из машин команды, в которой находилось трое велогонщиков, остановилась на красный свет. Мгновение спустя в них влетел фургон службы доставки. По словам очевидцев, скорость фургона составляла около 100 км/ч. Установлено, что мужчина, спровоцировавший аварию, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: более двух промилле.