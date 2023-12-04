Фото ⟩ Полиция выставила на продажу конфискованные микромобили

Управляющий имуществом Департамента полиции и погранохраны (PPA Varahaldus) выставляет на аукцион не только обычные автомобили, но и микромобили.
На аукционе, который продлится до начала декабря, выставлены два микромобиля.
Стартовая цена автомобиля-мопеда 2011 года выпуска составляет 500 евро.
Кузов автомобиля имеет повреждения лакокрасочного покрытия (царапины) в различных местах. У автомобиля треснуто стекло заднего правого поворотника, отремонтировано правое заднее крыло, разбито левое зеркало заднего вида, не работают свечи зажигания.
Стартовая цена второго микромобиля составляет 600 евро.
Кузов автомобиля имеет повреждения лакокрасочного покрытия (царапины) в различных местах, на на приборной панели есть трещина, кузов автомобиля подвергался покрасочному ремонту.