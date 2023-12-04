Керлеры Марие Калдвеэ и Харри Лилль завоевали бронзу на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира соревновались в четырех подгруппах, в каждой из которых было сыграно по четыре игры. Калдвеэ и Лилль завершили игры подгруппы без единого поражения и гарантировали себе выход в четвертьфинал. В четвертьфинале эстонцы обыграли шотландскую пару Эйткиен-Харди со счетом 10:7 и вышли в полуфинал.

Календарь соревнований ведущей пары эстонского керлинга Мари Калдвеэ и Харри Лилля в этом сезоне включает в себя несколько этапов Кубка мира и турнир Большого шлема в Канаде. Целью сезона для Калдвеэ и Лилля является участие в чемпионате мира в смешанном парном разряде в Канаде в апреле следующего года, где будут начислены первые олимпийские очки. Чтобы попасть на чемпионат мира, Калдвеэ и Лиллю необходимо сначала выиграть чемпионат Эстонии, который пройдет в феврале.