Живые новогодние елки с доставкой на дом: популярная платформа предлагает новую услугу

На Рождество почти все жители Эстонии хотят, чтобы у них дома стояла красивая елка: одни находят ее в лесу, другие покупают у торговых центров. В этом году появится еще одна альтернатива: Bolt Food предлагает заказать себе елку подходящего размера прямо в приложении. Курьер доставит ее к дверям, сэкономив людям силы и драгоценное время, которые были бы потрачены на транспортировку.
С сегодняшнего дня заказать елку через приложение Bolt Food можно в Таллинне и Тарту. На платформе можно найти растущие в Южной Эстонии елки и пихты высотой до двух метров, а также подставки для них.
По словам руководителя Bolt Food Eesti Яагупа Ялакаса, заказ елей через приложение имеет ряд преимуществ. «Наш хороший партнер Artiston отобрал для платформы Bolt Food самые красивые и пушистые елки, а наши курьеры привыкли доставлять не только продукты. Таким образом, мы можем предложить заказать елку на дом тем людям, у которых нет возможности самим ее добыть», – прокомментировал Ялакас.
Деревья доставляет специальная команда, машина которой позволяют их перевозить. Лучшее дерево на торговой площадке выбирает продавец елок, а не курьер. Заказать елки можно до 24 декабря, заказ открыт на платформе каждый день с 10:00 до 20:00.