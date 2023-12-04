Живые новогодние елки с доставкой на дом: популярная платформа предлагает новую услугу

На Рождество почти все жители Эстонии хотят, чтобы у них дома стояла красивая елка: одни находят ее в лесу, другие покупают у торговых центров. В этом году появится еще одна альтернатива: Bolt Food предлагает заказать себе елку подходящего размера прямо в приложении. Курьер доставит ее к дверям, сэкономив людям силы и драгоценное время, которые были бы потрачены на транспортировку.