Корреспондент Rus.Postimees послушал разговоры детей на улице, расстроился и пошел за утешением к школьным учителям, чтобы узнать, как они сегодня справляются с русским матом, который, кажется, стал нормой даже для начальной школы.
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«Русский мат в Эстонии не зависит от национальности». Таллиннские учителя о матерящихся детях
Как только выпал снег, дети устремились на любые склоны Таллинна, чтобы радоваться законам физики и весело лететь под горку на чем угодно, что скользит. Корреспондент Rus.Postimees вместе со своим ребенком тоже приобщился к этой нестареющей классике досуга в самое темное время года. Длинная и крутая гора между Нымме и Мустамяэ травмирует не каждого, но равнодушным точно не оставит никого. Если вы много весите, лучше не пробуйте. Останавливаться с помощью кустов не очень приятно. Дети же легки и на подъем, и буквально. А когда летят под горку, легки еще и на высказывания.