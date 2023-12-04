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«Русский мат в Эстонии не зависит от национальности». Таллиннские учителя о матерящихся детях

Иван Скрябин
, журналист
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Первоклассник в эстонской школе еще не знает, какие знания его ждут, помимо обязательной программы, но уже что-то подозревает. Вильянди, Эстония, 1 сентября 2019 года.
Первоклассник в эстонской школе еще не знает, какие знания его ждут, помимо обязательной программы, но уже что-то подозревает. Вильянди, Эстония, 1 сентября 2019 года. Фото: Marko Saarm / Sakala

Корреспондент Rus.Postimees послушал разговоры детей на улице, расстроился и пошел за утешением к школьным учителям, чтобы узнать, как они сегодня справляются с русским матом, который, кажется, стал нормой даже для начальной школы.

Как только выпал снег, дети устремились на любые склоны Таллинна, чтобы радоваться законам физики и весело лететь под горку на чем угодно, что скользит. Корреспондент Rus.Postimees вместе со своим ребенком тоже приобщился к этой нестареющей классике досуга в самое темное время года. Длинная и крутая гора между Нымме и Мустамяэ травмирует не каждого, но равнодушным точно не оставит никого. Если вы много весите, лучше не пробуйте. Останавливаться с помощью кустов не очень приятно. Дети же легки и на подъем, и буквально. А когда летят под горку, легки еще и на высказывания.

«Поехали, бл***! Бл***! Бл***!! Бл**ааааа!!!» - громко и без остановки все секунды стремительной езды в темную бездну парка кричали двое детей, которые решили скатиться вместе. Чистота произношения одного из самых популярных матерных слов русского языка была кристальной.

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