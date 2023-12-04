Таллинн выделит на развитие спорта более 20 млн евро! Читайте, на что пойдут эти деньги

По словам вице-мэра Тийта Терика, на расходы в сфере профессионального и любительского спорта запланировано в общей сложности 23,2 млн евро, а на инвестиции – 5,6 млн евро.

«Таллинн – центр спортивной жизни Эстонии, здесь ежегодно проходит множество международных соревнований, которые заняли прочное место в спортивной афише. Также важно заниматься продвижением здорового и активного образа жизни. Поэтому мы продолжим создавать разнообразные условия для занятий спортом, чтобы у горожан было достаточно возможностей для активного досуга», - сказал Терик.

«Вся эта деятельность будет способствовать подготовке к 2025 году, когда Таллинн будет Спортивной столицей Европы, подготовка и составление программы также начнутся в будущем году. В рамках подготовительных мероприятий будет запущена программа по созданию спортивных сооружений в районах города. К проектированию приступим весной, чтобы во всех восьми районах в год Спортивной столицы были открыты новые объекты, в которых можно будет бесплатно заниматься спортом», - добавил вице-мэр.

Для достижения целей в этой сфере в сотрудничестве с государственными и местными спортивными организациями поддерживается развитие и организованная спортивная деятельность как в области любительского, так и профессионального спорта. Поддерживается проведение различных спортивных проектов и работа объединений, частных спортивных баз, а также проведение спортивных соревнований на местном и международном уровне.

Крупнейшей инвестицией в сфере спорта станет комплексная реновация Кадриоргского стадиона, проектирование уже начато. В следующем году на эти цели запланированы 5,1 млн евро. В 2024 году завершится проектирование стадиона и начнется строительство главной арены и трибун.

Кроме того, в бюджете запланированы средства на осуществление небольших работ в спортивных учреждениях.