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Таллинн выделит на развитие спорта более 20 млн евро! Читайте, на что пойдут эти деньги

rus.postimees.ee
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Кадриоргский стадион.
Кадриоргский стадион. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Согласно проекту бюджета Таллинна на следующий год в качестве крупнейшей инвестиции в сфере спорта планируется реновация Кадриоргского стадиона. Также будет начата подготовка к 2025 году, когда Таллинн будет носить титул Спортивной столицы Европы. Будет продолжено расширение возможностей для движения и занятий спортом в городском пространстве.

По словам вице-мэра Тийта Терика, на расходы в сфере профессионального и любительского спорта запланировано в общей сложности 23,2 млн евро, а на инвестиции – 5,6 млн евро.

«Таллинн – центр спортивной жизни Эстонии, здесь ежегодно проходит множество международных соревнований, которые заняли прочное место в спортивной афише. Также важно заниматься продвижением здорового и активного образа жизни. Поэтому мы продолжим создавать разнообразные условия для занятий спортом, чтобы у горожан было достаточно возможностей для активного досуга», - сказал Терик.

«Вся эта деятельность будет способствовать подготовке к 2025 году, когда Таллинн будет Спортивной столицей Европы, подготовка и составление программы также начнутся в будущем году. В рамках подготовительных мероприятий будет запущена программа по созданию спортивных сооружений в районах города. К проектированию приступим весной, чтобы во всех восьми районах в год Спортивной столицы были открыты новые объекты, в которых можно будет бесплатно заниматься спортом», - добавил вице-мэр.

Для достижения целей в этой сфере в сотрудничестве с государственными и местными спортивными организациями поддерживается развитие и организованная спортивная деятельность как в области любительского, так и профессионального спорта. Поддерживается проведение различных спортивных проектов и работа объединений, частных спортивных баз, а также проведение спортивных соревнований на местном и международном уровне.

Крупнейшей инвестицией в сфере спорта станет комплексная реновация Кадриоргского стадиона, проектирование уже начато. В следующем году на эти цели запланированы 5,1 млн евро. В 2024 году завершится проектирование стадиона и начнется строительство главной арены и трибун.

Кроме того, в бюджете запланированы средства на осуществление небольших работ в спортивных учреждениях.

Бюджет Таллинна на 2024 год должен пройти утверждение горсобранием. Общий объем переданного в горсобрание проекта городского бюджета составляет 1,26 миллиарда евро, что на 79,5 миллионов или на 6,7% больше, нежели уточненный бюджет Таллинна на 2023 год.

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