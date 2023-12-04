Эксперт: такой ситуации на рынке недвижимости еще не было

В ноябре в Таллинне было заключено 676 сделок с квартирами при средней цене 3061 евро за квадратный метр, что практически не отличается от результатов двух предыдущих месяцев, сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, добавив, что не помнит ни одного примера в новейшей истории, когда рынок оставался бы неизменным три месяца подряд.
«Такого еще не было, чтобы два месяца подряд были похожи, как близнецы, не говоря уже о трех месяцах, – сказал Вахтер, отметив, что столичный рынок недвижимости, даже, пожалуй, последние пять месяцев, менялся очень мало. – Это действительно самое длинное плато в истории. После пары сильных месяцев в конце весны произошло небольшое снижение, и теперь все мы остаемся на том уровне и ждем».
По словам Вахтера, рынок по-прежнему стимулируется сделками на вторичном рынке. «В то же время, похоже, что длительный период застоя в новостройках подошел к концу, и несколько игроков значительно снизили цены. В ближайшие пару месяцев мы увидим, как такие шаги повлияют на активность рынка», - говорит Вахтер.
«Сделки снова начнут оживать в новом году, когда коррекция цен на новостройки должна сопровождаться хорошими новостями по Euribor», - прогнозирует Вахтер.
Медианная цена за квадратный метр квартир в Таллинне в ноябре составила 2954 евро, что примерно на шесть процентов выше, чем в том же месяце прошлого года. Самая дорогая квартира в ноябре была продана за 770 000 евро.
В ноябре в Таллинне было совершено 835 сделок купли-продажи недвижимости. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 133 миллионов евро, что на 4% меньше, чем в октябре, и на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.