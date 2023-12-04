Эксперт: такой ситуации на рынке недвижимости еще не было

«Такого еще не было, чтобы два месяца подряд были похожи, как близнецы, не говоря уже о трех месяцах, – сказал Вахтер, отметив, что столичный рынок недвижимости, даже, пожалуй, последние пять месяцев, менялся очень мало. – Это действительно самое длинное плато в истории. После пары сильных месяцев в конце весны произошло небольшое снижение, и теперь все мы остаемся на том уровне и ждем».

По словам Вахтера, рынок по-прежнему стимулируется сделками на вторичном рынке. «В то же время, похоже, что длительный период застоя в новостройках подошел к концу, и несколько игроков значительно снизили цены. В ближайшие пару месяцев мы увидим, как такие шаги повлияют на активность рынка», - говорит Вахтер.

«Сделки снова начнут оживать в новом году, когда коррекция цен на новостройки должна сопровождаться хорошими новостями по Euribor», - прогнозирует Вахтер.

Медианная цена за квадратный метр квартир в Таллинне в ноябре составила 2954 евро, что примерно на шесть процентов выше, чем в том же месяце прошлого года. Самая дорогая квартира в ноябре была продана за 770 000 евро.