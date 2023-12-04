Опрос: почти 50% респондентов готовы увеличить взносы во II пенсионную ступень

Несмотря на низкую осведомленность, готовность увеличить взносы во II ступень скорее высока – почти половина (46%) нынешних клиентов, накапливающих средства во II ступени, готовы увеличить свои взносы.

30% вкладчиков увеличили бы ежемесячные взносы до 4%, а 16% респондентов готовы отчислять 6% от своего брутто-дохода – следует из результатов опроса. Член правления AS LHV Varahaldus и управляющий фондом Йоэль Кукемельк отметил, что такая высокая степень готовности, безусловно, радует.

«С точки зрения вкладчика, а также здоровья пенсионной системы это одно из самых разумных и полезных изменений, которые были предприняты во II ступени. Увеличение взносов оказывает положительное воздействие не только на кошелек человека (взносы делаются с брутто-зарплаты, что означает выгоду в плане подоходного налога), но и на инвестиционную способность фондов и общий уровень дохода будущих пенсионеров Эстонии, – отметил Кукемельк. – Надеюсь, этот положительный настрой реализуется в конкретных действиях, и вкладчики на самом деле предпримут в 2024 году шаги в пользу более интенсивного накопления».

«При сегодняшней средней брутто-зарплате повышение ставки взноса до 4% означает отчисление 70 евро в месяц, повышение же до 6% направит во II ступень уже почти 110 евро. Если 40-летний вкладчик решит в следующем году начать накапливать хотя бы на 2% больше, увеличив ежемесячные взносы до 4%, он накопит к пенсии на 20 000 больше – и это только за счет взносов. При положительной доходности фонда эта сумма будет еще больше», – пояснил Кукемельк.

Согласно данным опроса, среди вкладчиков, имеющих сбережения как во II, так и в III ступени, при необходимости выбора 18% респондентов предпочли бы более крупные вклады во II ступени, и 53% опрошенных предпочли бы вносить большие взносы в III ступень.

В рамках опросов, проведенных в предыдущие годы, готовность к более высоким взносам разделилась по-разному: в 2016 году 63% респондентов заявили, что заинтересованы в совершении взносов по формуле 3%+6% (при условии и большего участия государства), в 2018 году 22% опрошенных выразили готовность больше вкладывать во II ступень.