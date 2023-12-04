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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ России по-прежнему не хватает ракет, Израиль уничтожает одного командира ХАМАС за другим

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Возможности Черноморского флота России снизились
  • Небольшое снижение интенсивности атак российской армии также привело и к снижению ее потерь
  • Последующие удары Израиля в южной части сектора Газа будут такими же масштабными, как и на севере

Без операции сухопутных войск уничтожить физическую инфраструктуру ХАМАС никак невозможно, констатирует эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера вечером и сегодня ночью Россия нанесла воздушный удар по Украине с помощью 23 иранских беспилотников и одной крылатой ракеты Х-59. ПВО Украины уничтожила 18 таких беспилотников, а также ракету. Отдельные дроны долетели до Львова и Закарпатья. Российская армия пытается определить зоны, которые украинская ПВО не сможет прикрыть.

Целями, судя по всему, являются в основном украинские ВВС и объекты ПВО, а также определенная гражданская инфраструктура. Россия применила в атаках очень мало баллистических и крылатых ракет. Ракеты из акватории Черного моря не выпускались с момента нападения Украины на военно-морские базы в Севастополе и Керчи в оккупированном Крыму.

Вероятно, России по-прежнему не хватает ракет, и запускать их массово, как в прошлом году, уже невозможно. Уменьшившиеся возможности Черноморского флота также требуют создания новой системы управления и контроля. Ракетные удары по украинской инфраструктуре обязательно произойдут, просто России нужно еще многое сделать, чтобы подготовиться к ним.

В целом количество российских атак на фронтах в Украине не увеличилось, но Россия пытается сосредоточить свои наступательные усилия в районе Бахмута и Авдеевки. Украинские плацдармы на восточном берегу Днепра остаются нетронутыми, заметных изменений в дислокации войск не происходит.

Небольшое уменьшение количества атак российской армии привело и к снижению ее потерь. Вчера погибли более 750 человек, что в среднем на 300 человек меньше, чем в предыдущие недели. Поскольку Россия в настоящее время не использует в своих атаках большое количество бронетехники, потери в такой технике также сократились более чем вдвое по сравнению с предыдущими неделями. Чаще обычного российская армия теряет теперь мобильные средства ПВО средней дальности.

В Газе ожидается операция сухопутных войск

Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что американская разведка не располагала абсолютно никакой информацией о планировавшемся нападении ХАМАС на Израиль 7 октября. Кирби утверждает, что у США не было доступа к израильским документам, в которых обсуждалось возможное нападение, опасность которого, как сообщает Politico, Израиль преуменьшил. Оглядываясь назад, можно сказать, что все вбросы информации сейчас имеют определенный контекст и поэтому понятны.

Проблема Израиля в оценке имевшейся информации заключалась прежде всего в том, что свою способность отражать атаки ХАМАС Израиль очень сильно переоценил. Такая организация, как ХАМАС, постоянно планирует и постоянно осуществляет военные нападения на Израиль. Таким образом, также существует и постоянный поток информации о новых запланированных атаках, или же это вообще стало рутиной с годами. Израиль всегда ожидал крупного нападения со стороны ХАМАС, поскольку к нему постоянно готовились на протяжении десятилетий. Когда ситуация становится повседневной нормой, внимание может в конечном итоге притупиться.

Израильская армия выпустила предварительное сообщение о том, что последующие атаки в южной части сектора Газа будут такими же масштабными, как и в северной части сектора. Из заявления израильской армии можно считать, что израильтяне также могут организовать наземную операцию в южной части сектора Газа. Сообщается, что в последние дни в результате операций в южной части сектора были убиты несколько полевых командиров ХАМАС. Вполне возможно, что операции на юге станут для ХАМАС некоторой неожиданностью.

По данным израильской армии, на данный момент обнаружено более 800 входов в туннели под сектором Газа, половина из которых разрушена. Эта информация подтверждает, что уничтожить физическую инфраструктуру ХАМАСа без операции сухопутных войск явно невозможно, а это, в свою очередь, означает, что у Израиля есть серьезная мотивация организовать операции с сухопутными войсками и в южной части сектора Газа.

Двенадцать израильских солдат были ранены в результате выпуска противотанковой ракеты со стороны «Хезболлы» на севере Израиля. Это одни из самых серьезных потерь израильской армии в обмене огнем в этом регионе. Помимо авиаударов Израиль ответил артиллерийским огнем.

Повстанцы-хуситы возобновили авиаудары в Красном море и атаковали с помощью дронов как минимум три грузовых судна. По крайней мере, один военный корабль США в том же районе также подвергся атаке дронов. Нападения не привели к серьезному ущербу или жертвам. Понятно, что хуситы пытаются атаковать уже не только корабли израильского происхождения, а произвольно выбранные, просто находящиеся в пределах досягаемости.

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