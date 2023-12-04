ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ России по-прежнему не хватает ракет, Израиль уничтожает одного командира ХАМАС за другим

Вчера вечером и сегодня ночью Россия нанесла воздушный удар по Украине с помощью 23 иранских беспилотников и одной крылатой ракеты Х-59. ПВО Украины уничтожила 18 таких беспилотников, а также ракету. Отдельные дроны долетели до Львова и Закарпатья. Российская армия пытается определить зоны, которые украинская ПВО не сможет прикрыть.

Целями, судя по всему, являются в основном украинские ВВС и объекты ПВО, а также определенная гражданская инфраструктура. Россия применила в атаках очень мало баллистических и крылатых ракет. Ракеты из акватории Черного моря не выпускались с момента нападения Украины на военно-морские базы в Севастополе и Керчи в оккупированном Крыму.

Вероятно, России по-прежнему не хватает ракет, и запускать их массово, как в прошлом году, уже невозможно. Уменьшившиеся возможности Черноморского флота также требуют создания новой системы управления и контроля. Ракетные удары по украинской инфраструктуре обязательно произойдут, просто России нужно еще многое сделать, чтобы подготовиться к ним.

В целом количество российских атак на фронтах в Украине не увеличилось, но Россия пытается сосредоточить свои наступательные усилия в районе Бахмута и Авдеевки. Украинские плацдармы на восточном берегу Днепра остаются нетронутыми, заметных изменений в дислокации войск не происходит.