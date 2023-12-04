«Какого черта?» Холанд эмоционально отреагировал на решение арбитра

В одном из эпизодов Эмерсон сбил Холанда, однако норвежский футболист смог удержаться на ногах и передать мяч Грилишу. Грилиш, оказавшись в одиночку против вратаря, был вынужден остановиться: поначалу Хупер хотел свистнуть фол, но затем показал, что нужно продолжить игру. И в момент, когда Грилиш вышел один на один на 94-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку.