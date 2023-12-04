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«Какого черта?» Холанд эмоционально отреагировал на решение арбитра

rus.postimees.ee
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Игроки "Манчестер Сити" крайне недовольны решением арбитра.
Игроки "Манчестер Сити" крайне недовольны решением арбитра. Фото: DARREN STAPLES

В воскресенье, 3 декабря, состоялся матч АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». В ходе матча при счете 3:3 главный арбитр, Саймон Хупер, принял достаточно спорные решения.

В одном из эпизодов Эмерсон сбил Холанда, однако норвежский футболист смог удержаться на ногах и передать мяч Грилишу. Грилиш, оказавшись в одиночку против вратаря, был вынужден остановиться: поначалу Хупер хотел свистнуть фол, но затем показал, что нужно продолжить игру. И в момент, когда Грилиш вышел один на один на 94-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку.

Второй спорный момент матча – главный судья не назначил пенальти в пользу «Тоттенхэма» после того, как Аканджи упал в штрафной зоне соперника.

Понятно, что игроки «Сити» уже во время матча были не в духе. После матча Холанд опубликовал гневный пост в социальных сетях. «Какого черта?», — коротко, но метко написал он рядом с видео.

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