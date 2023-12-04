В Таллинне закрывается один из лучших баров

Бар Sveta Baar в таллиннском районе Теллискиви, который начинал работу как винтажный магазин и бар, а с годами превратился в популярный клуб и концертную площадку, закроет свои двери 1 января 2024 года.
«Мы хотели бы поблагодарить посетителей, персонал и всех, кто так или иначе принимал в участие в этом проекте», – сказал один из основателей бара Люк Теэтсов-Фолкнер.
«К сожалению, если говорить прямо и честно, мы не можем продолжать работу в сегодняшней политико-экономической ситуации, мы просто не можем бороться дальше. Мы всегда руководствовались своей миссией и старались делать доброе дело. Мы поддерживали местных жителей и сообщество, были принципиальными, инклюзивными и честными. Эти шесть лет в районе Балтийского вокзала были очень интересными и вдохновляющими – Sveta Baar определенно был нечто больше, чем просто бар. Сейчас мы закрываем двери, но душа Sveta Baar будет жить дальше и кто знает, что принесет будущее. Пока же мы хотим поблагодарить всех, кто был с нами все эти годы и сделал все, что мог. Большое спасибо вам», – продолжил он.
По словам Теэтсов-Фолкнера, причиной закрытия является совокупность факторов: «Кризис Covid-19, энергетический и экономический кризисы, ограничения и законы, война, джентрификация. Рост цен абсолютно на все. Туризм находится на самом низком уровне с 2010 года».
Программа Sveta Bar за декабрь будет опубликована на заведения в социальных сетях.