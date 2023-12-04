В Таллинне закрывается один из лучших баров

«К сожалению, если говорить прямо и честно, мы не можем продолжать работу в сегодняшней политико-экономической ситуации, мы просто не можем бороться дальше. Мы всегда руководствовались своей миссией и старались делать доброе дело. Мы поддерживали местных жителей и сообщество, были принципиальными, инклюзивными и честными. Эти шесть лет в районе Балтийского вокзала были очень интересными и вдохновляющими – Sveta Baar определенно был нечто больше, чем просто бар. Сейчас мы закрываем двери, но душа Sveta Baar будет жить дальше и кто знает, что принесет будущее. Пока же мы хотим поблагодарить всех, кто был с нами все эти годы и сделал все, что мог. Большое спасибо вам», – продолжил он.