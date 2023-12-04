Реформисты требуют сократить столичные расходы на пропаганду

Об этом сообщила пресс-служба фракции. «Руководство Таллинна хочет потратить на саморекламу в следующем году почти 3,5 млн евро из денег налогоплательщиков. Если прибавить к этому расходы на оплату труда сотрудников городской службы коммуникации, то сумма превысит 5 млн евро», - пояснил заместитель председателя фракции Партии реформ Сандер Андла.

«По нашему мнению, руководители Таллинна не должны использовать деньги налогоплательщиков для покупки себе эфирного времени. Поэтому мы внесли в проект городского бюджета 2024 года предложения по более рациональному использованию этих денег», - добавил Андла.

Многолетний член Таллиннского городского собрания Ынне Пиллак считает, что вместо того, чтобы издавать пропагандистские газеты Pealinn и «Столица», Таллинн мог бы на равных поддерживать досуг всех детей и молодежи.

«Если поддержка муниципальных школ по интересам в следующем году увеличится на 1,5 млн евро, или на 12%, то поддержка частных школ по интересам останется на прошлогоднем уровне. В то же время большинство таллиннских детей нашли свой любимый вид досуга в частных школах по интересам. Именно поэтому мы предложили увеличить финансирование частных школ по интересам на полмиллиона евро», - сказала Пиллак.

«Освободившиеся от расходов на СМИ деньги можно использовать и как один из источников покрытия отмены платы за детский сад, которая оставила бы семьям более 850 евро в год», - отметила член фракции Партии реформ Дорис Раудсепп.

Член комиссии по образованию и культуре Таллиннского горсобрания, директор школы Тоомас Круузимяги обвинил городскую управу в том, что на увеличение расходов на саморекламу мэрия найти деньги может, а на дополнительное повышение зарплаты учителям средств у нее нет.