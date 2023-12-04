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Начинается строительство нового магазина Selver

BNS
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Магазин Selver.
Магазин Selver. Фото: Tomi Saluveer

Строительная фирма Embach Ehitus OÜ, входящая в концерн Nordecon AS, и фирма недвижимости Kaarsilla Kinnisvara OÜ подписали договор на проектирование и строительство торгового центра Selver на улице Нылвакааре в тартуском районе Раади.

Об этом сообщили в Nordecon, отметив, что здание будет двухэтажным с закрытой нетто-площадью 4928 квадратных метров, с торговыми площадями на первом этаже и фитнес-центром на верхнем этаже.

Якорным арендатором здания будет оператор торговой сети Selver AS. Общая стоимость работ составит 4,9 млн евро без учета налога с оборота, работы будут завершены в июле 2024 года, сообщил концерн Nordecon фондовой бирже.

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