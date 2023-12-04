Начинается строительство нового магазина Selver

Строительная фирма Embach Ehitus OÜ, входящая в концерн Nordecon AS, и фирма недвижимости Kaarsilla Kinnisvara OÜ подписали договор на проектирование и строительство торгового центра Selver на улице Нылвакааре в тартуском районе Раади.
Об этом сообщили в Nordecon, отметив, что здание будет двухэтажным с закрытой нетто-площадью 4928 квадратных метров, с торговыми площадями на первом этаже и фитнес-центром на верхнем этаже.
Якорным арендатором здания будет оператор торговой сети Selver AS. Общая стоимость работ составит 4,9 млн евро без учета налога с оборота, работы будут завершены в июле 2024 года, сообщил концерн Nordecon фондовой бирже.