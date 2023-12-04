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Ни пройти ни проехать: состояние парковки возле Maxima вызвало у горожанки волну возмущения

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Открытие Maxima в Тондираба. Иллюстративное фото.
Открытие Maxima в Тондираба. Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe

Жительница Таллинна Ольга пожаловалась на состояние парковки возле Tondiraba Maxima в Ласнамяэ: ее машина застряла в снегу, не успев даже толком подъехать к магазину.

«В конце прошлой недели ездила по магазинам в поисках лопаты. И как на зло все были гигантскими, в человеческий рост, а мне нужна была такая, чтобы помещалась в машину – с недлинной рукояткой, но с довольно широким полотном. По дороге домой решила заскочить еще и в Tondiraba Maxima. И, о ужас! Едва я заехала на парковку, как тут же зарылась в снегу, да так сильно, что не могла тронуться ни в какую сторону. Парковка оказалась совсем нечищеной и, имея паркетник, то есть не самую низкую машину, я все равно застряла. К слову, застряла не только я, каждый, кто въезжал, сталкивался с подобной проблемой», – рассказала читательница Rus.Postimees.

Она добавила, что более опытные и удачливые водители каким-то чудом, с десятой-двадцатой попытки, уезжали оттуда, но все же это были единицы. «В связи с этим хотелось бы знать, сколько раз в день Maxima чистит свои парковки и почему к 19:00 они в таком безобразном состоянии?» – задалась она вопросом.

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