Ни пройти ни проехать: состояние парковки возле Maxima вызвало у горожанки волну возмущения

«В конце прошлой недели ездила по магазинам в поисках лопаты. И как на зло все были гигантскими, в человеческий рост, а мне нужна была такая, чтобы помещалась в машину – с недлинной рукояткой, но с довольно широким полотном. По дороге домой решила заскочить еще и в Tondiraba Maxima. И, о ужас! Едва я заехала на парковку, как тут же зарылась в снегу, да так сильно, что не могла тронуться ни в какую сторону. Парковка оказалась совсем нечищеной и, имея паркетник, то есть не самую низкую машину, я все равно застряла. К слову, застряла не только я, каждый, кто въезжал, сталкивался с подобной проблемой», – рассказала читательница Rus.Postimees.