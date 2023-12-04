Март Вырклаэв: дополнительных средств на повышение зарплат учителей не будет

Министр финансов Март Вырклаэв, подтвердил ERR, что 8 млн евро из бюджета Министерства образования и науки будут направлены в фонд зарплаты учителей.

Вырклаэв дал понять, что дополнительные 10 млн евро на повышение минимальной зарплаты учителей, которые Кристина Каллас собиралась попросить у других министерств, от правительства не поступят. То есть, на предложение учителей, с которым они выступили в минувшие выходные, правительство согласием не ответит.