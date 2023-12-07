Интервью ⟩ Майор ЦАХАЛ Анна Уколова: «Мама солдата может позвонить командиру и спросить, почему сын недоедает или у него нет сухих носков»

- Бывает все же, что кто-то нарушает эти неписанные правила?

- Я только один раз видела, когда было обнародовано имя погибшего солдата еще до пресс-релиза, но это всплыло в соцсетях, не через журналистов. Видимо, уже сообщили родителям, и из семьи информация и вышла. Сейчас, в военное время, мы выпускаем релизы не каждый час, конечно. Допустим, два раза в день.

- Вам приходится сталкиваться с моральными дилеммами, когда ваше человеческое желание и понимание ситуации отличается от того, что вы должны делать как офицер на службе? Допустим, нельзя что-то разглашать, а вам кажется, что люди должны об этом знать…

- Честно, нет. Я с 2011 года в армейской пресс-службе, я три года была руководителем отдела, как контрактный служащий в армии. После этого я осталась в резерве. У меня таких дилемм практически не бывает. Я в этой армии служу. Я служила в других подразделениях до того, как пришла в пресс-службу.

У меня очень много знакомых, и они служили в разных местах, в разных подразделениях. Поскольку я знаю очень многих людей, я понимаю, как работает армия. Да, ничто не идеально. Израильская армия - она тоже не идеальна, но с моральными вопросами у меня никогда не было проблем.