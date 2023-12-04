Lidl в Финляндии отзывает из продажи опасный товар. Продавался ли он в Эстонии?

В Финляндии продуктовый ретейлер Lidl отзывает партию замороженной малины, так как в ней обнаружили сальмонеллу.
Речь идет о продукции бренда Freshona. Замороженные ягоды, в которых нашли сальмонеллу, были произведены в Сербии и продавались в упаковке по 500 граммов, пишет Yle.
Финский Lidl просит своих клиентов, купивших малину Freshona, вернуть товар.
Агентство продовольствия Финляндии рекомендует разогревать импортные замороженные ягоды.
Руководитель по коммуникации Lidl Eesti Катрин Сеппель заверила Rus.Postimees, что в Эстонии данная продукция не продавалась.