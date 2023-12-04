Общая услуга электроснабжения: в новом году клиентов ожидают перемены

Об этом сообщила пресс-служба Elektrilevi, напомнив, что по действующему законодательству, мелкие потребители, не выбравшие поставщика электроэнергии, имеют право покупать электроэнергию по разумной, обоснованной и справедливой цене у сетевого оператора, к сети которого подключена их электроустановка. Это называется общей услугой, пояснили в Elektrilevi.

«Поскольку предприятие Elektrilevi не имеет права самостоятельно продавать электроэнергию, мы организовали конкурс на поиск поставщика общей услуги, пригласив к участию всех действующих в Эстонии продавцов электроэнергии. В общей сложности мы получили пять заявок, и конкурс выиграла фирма Elektrum Eesti OÜ. Победитель конкурса возьмет на себя также оказание услуг крупным потребителям. Победитель конкурса получит контракт на оказание услуги на ближайшие три года», - пояснил руководитель отдела регулирования и правовых вопросов компании Elektrilevi Рудольф Пену.

Смена поставщика услуг и начало выполнения условий договора запланированы на 1 июня 2024 года и связаны с завершением изменений в платформе обмена данными энергетического концерна Elering.