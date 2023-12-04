Холанду светит дисквалификация за нецензурщину в адрес арбитра

Спорная ситуация произошла в конце матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (3:3), в котором арбитр Саймон Хупер сорвал потенциальный выход Джека Грилиша один на один с вратарем. После матча Холанд опубликовал в своем Twitter видео эпизода с подписью «WTF» (с англ. «Какого черта»), но затем удалил его.