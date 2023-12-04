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Холанду светит дисквалификация за нецензурщину в адрес арбитра

rus.postimees.ee
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Эрлинг Холанд.
Эрлинг Холанд. Фото: ANDREW YATES

Накануне лучший бомбардир этого сезона АПЛ Эрлинг Холанд нецензурно высказался против судившего матч арбитра.

Спорная ситуация произошла в конце матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (3:3), в котором арбитр Саймон Хупер сорвал потенциальный выход Джека Грилиша один на один с вратарем. После матча Холанд опубликовал в своем Twitter видео эпизода с подписью «WTF» (с англ. «Какого черта»), но затем удалил его.

Издание Daily Mail сообщает, что дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Англии зафиксировал данный момент и уже начал свое расследование, по итогам которого может отправить забивного нападающего на несколько матчей на принудительный отдых.

Холанд является лучшим бомбардиром нынешнего сезона АПЛ, забив 14 мячей по итогам 14 туров.

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