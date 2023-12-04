Магазин бьет тревогу: жителям Эстонии втюхивают поддельное золото

«Инвестирование сегодня очень популярно, люди заинтересованы в обеспечении своего будущего, и золото - одна из таких возможностей. Однако, к сожалению, люди не знают о мошенничестве и опасностях, которые распространены в этом секторе. Наши специалисты заметили, что некоторые золотые слитки вызывают подозрения. При дальнейшем расследовании выяснилось, что это большое количество поддельного золота, предназначенного для обмана инвесторов», - говорится в сообщении комиссионного магазина в Facebook.

«На данный момент мы можем сообщить, что поддельные 20-граммовые золотые слитки Australian Kangaroo, предназначенные для инвестиционных целей, были использованы в мошеннических целях. Производителем оригинальных пластин является Perth Mint, один из старейших литейных заводов Австралии, - отметили в интернет-магазине. - Продукция компании известна во всем мире благодаря своему прекрасному дизайну и качеству. Проба золота 999,9 гарантирована как правительством Западной Австралии, так и Лондонской ассоциацией рынка слитков и серебра (LBMA), поэтому продукция свободно продается и ликвидна на рынке. Этот элегантный слиток - твердая валюта, принимаемая на международном рынке золотыми и серебряными брокерами, финансовыми институтами и инвесторами. Стоимость одного такого изделия составляет около 1168 евро», - добавили в интернет-магазине.

На вопрос Postimees о том, как были обнаружены поддельные золотые слитки, интернет-магазин ответил, что благодаря строгим правилам внутренний контроль компании выявил масштабное мошенничество. Интернет-магазин начал расследование в сотрудничестве со своими коллегами и соответствующими органами, чтобы выявить тех, кто стоит за мошенничеством, и защитить жертв.

«По крайней мере, в одном из случаев для мошенничества использовались 20-граммовые инвестиционные слитки чистого золота Australian Kangaroo, которыми торгует AS Tavid. Лицо, причастное к мошенничеству, установлено, полиция Тарту ведет расследование, а полиция Таллинна расследует еще несколько случаев», - подтвердили в Kaubatanav.ee.