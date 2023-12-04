Spotify объявила о масштабных сокращениях

Мировой экономический рост замедляется, по этой причине технологические компании сокращают расходы. Spotify сейчас увольняет почти что пятую часть своей рабочей силы, сообщает Financial Times.

Даниель Эк, генеральный директор Spotify, заявил, что компания уволит 17 процентов сотрудников. В настоящее время в компании работают около 9000 человек.

«Я понимаю, что это затрагивает многих людей, которые внесли ценный вклад в компанию. Честно говоря, уйти предстоит многим умным, талантливым и трудолюбивым людям», - сказал Эк.