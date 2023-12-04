Полицейские спасли жизнь: в магазине мужчине внезапно потребовалась реанимация

Когда приехала полиция, мужчина в магазине лежал, но был контактным. Однако, когда его выносили из магазина, он потерял сознание, а в какой-то момент у него также пропал пульс.

«Полицейские сразу же начали реанимировать мужчину, сделали ему массаж сердца и дали кислород. Даже когда приехала скорая помощь, они продолжали ей помогать», - рассказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.