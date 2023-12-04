Пн, 4.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Полицейские спасли жизнь: в магазине мужчине внезапно потребовалась реанимация

, старший редактор Saarte Hääl
Facebook
Comments
Реанимация. Фото иллюстративное.
Реанимация. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В субботу, 2 декабря, в 10.15 полицию вызвали в магазин в Насва на Сааремаа, где 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не смог самостоятельно покинуть магазин.

Когда приехала полиция, мужчина в магазине лежал, но был контактным. Однако, когда его выносили из магазина, он потерял сознание, а в какой-то момент у него также пропал пульс.

«Полицейские сразу же начали реанимировать мужчину, сделали ему массаж сердца и дали кислород. Даже когда приехала скорая помощь, они продолжали ей помогать», - рассказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.

В какой-то момент пульс у мужчины восстановился и скорая доставила его в больницу. «Благодарю наших полицейских за быстрое реагирование, решительные и спасшие жизнь действия!» - сказал Пуйестеэ.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх