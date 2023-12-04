Полицейские спасли жизнь: в магазине мужчине внезапно потребовалась реанимация

В субботу, 2 декабря, в 10.15 полицию вызвали в магазин в Насва на Сааремаа, где 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не смог самостоятельно покинуть магазин.
Когда приехала полиция, мужчина в магазине лежал, но был контактным. Однако, когда его выносили из магазина, он потерял сознание, а в какой-то момент у него также пропал пульс.
«Полицейские сразу же начали реанимировать мужчину, сделали ему массаж сердца и дали кислород. Даже когда приехала скорая помощь, они продолжали ей помогать», - рассказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.
В какой-то момент пульс у мужчины восстановился и скорая доставила его в больницу. «Благодарю наших полицейских за быстрое реагирование, решительные и спасшие жизнь действия!» - сказал Пуйестеэ.