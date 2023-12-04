За год в Таллинне собрали 70 грузовиков крупногабаритных отходов

«Уже два года Таллинн проводит кампанию по приему крупногабаритных отходов раз в квартал. Горожане все активнее пользуются возможностью сдать отходы в рамках акции. Если в прошлом году в течение кампании в общей сложности было сдано 5118 кубических метров, то в этом - 5592,17 кубометров крупногабаритных отходов. Наиболее популярной оказалась проведенная в августе кампания, тогда было сдано 2154,07 кубокметров отходов, - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. - В новом году мы продолжим проведение кампаний по бесплатному приему отходов. Кроме того, мы уже строим один новый и проектируем еще один центр по обращению с отходами, чтобы горожанам было удобно сдать отходы, а также ставшие ненужными вещи в хорошем состоянии, либо починить вещи. Сейчас вещи в хорошем состоянии принимают бесплатно на станциях в Пяэскюла и Пальяссааре в рабочие часы».

В течение прошедшей в ноябре кампании на станции по приему отходов 1056 раз были привезены крупногабаритные отходы, в общей сложности поступило около 1134,33 кубометров отходов. Для сравнения, неделей ранее - с 13 по 19 ноября - на станции было сдано 170 кубометров крупногабаритных отходов.

В рамках кампании один житель Таллинна мог бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны были поместиться в прицеп легкового автомобиля. Вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать.

Вывоз крупногабаритного мусора можно заказать у обслуживающего район предприятия согласно прейскуранту. Поставщик услуги должен вывезти крупногабаритные отходы в течение трех суток с момента поступления заказа.

Пригодную к использованию мебель в любой день можно бесплатно сдать на станции по приему отходов. Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и на Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5).