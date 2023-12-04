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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путинизм будет жить и без Путина

Юрий Кочинев
, военный историк
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Военный историк Юрий Кочинев.
Военный историк Юрий Кочинев. Фото: Erakogu
  • Преемника Путина назначит ФСБ
  • Бунт Пригожина не отстранил Путина от власти
  • Захват Крыма стал кульминацией власти Путина

Интригующий вопрос о том, какой cтанет Россия, когда нынешний лидер страны Владимир Путин отойдет от руководства государством, все чаще задается ведущими политологами мира. Изменит ли возможное поражение в войне с Украиной российский режим и будет ли путинизм жить без Путина? Может ли Россия в будущем превратиться из тоталитарной страны в хотя бы чуть более демократическую? Военный историк Юрий Кочинев уверен в том, что Россия все равно не изменится.

В 2020 году в конституцию России были внесены изменения, и на основе этих поправок Владимир Путин может править до 2036 года, если пожелает. На мой взгляд, власть Путина как президента России не пошатнется из-за возможного поражения в российско-украинской войне. Наивно надеяться, что поражение России в войне с Украиной поставит под угрозу власть Путина и его легитимность, хотя бы потому, что этой легитимности и так уже давно не существует.

Быстрая и не сопровождавшаяся боями оккупация Крыма российскими войсками в 2014 году стала кульминацией режима Путина. Мятеж Евгения Пригожина летом 2023 года стал низшей точкой путинского режима, но не уничтожил ни его самого, ни его режим. Путин остался в седле.

Ясно одно: Путину в какой-то момент придется уйти из власти, будь то по причине плохого здоровья или смерти; Путин тоже смертен. Главный вопрос, который в этой связи возникает, заключается в том, сможет ли нынешний российский режим выжить с новым лидером у руля. Это вопрос для экспертов по внешней политике и глобальной экономике во всем мире. Изменится ли власть в России в рамках нынешней структуры политической элиты и сохранится ли нынешняя российская политическая система даже после Путина?

Российская конституция на самом деле не имеет никакого веса, поскольку гораздо важнее корпоративное мышление политической элиты страны. За последние 24 года Путин формализовал большинство официальных государственных институтов России и превратил их в инструменты своей власти. Даже президентство в России стала институтом с еще более расширенными полномочиями после президентского срока Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 год.

Россия при Путине отличалась особой жестокостью и вседозволенностью во внутренней политике. После ухода Путина власть в стране перейдет к лицу, выбранному ФСБ и другими силовыми структурами. Смогут ли различные властные структуры найти консенсус относительно личности нового главы государства, это уже отдельный вопрос.

В случае внезапного ухода Путина обязанности президента до новых президентских выборов должны быть возложены на действующего премьер-министра Михаила Мишустина. При этом выборы президента России никогда не были демократическими в западном, демократическом смысле этого слова. При режиме Путина «выборы» являются всеобщим публичным подтверждением полномочий того, кого уже выбрали перед выборами. Это ни в коем случае не честные и прозрачные выборы с участием представителей независимых политических партий в условиях честной конкуренции.

Такую «избирательную систему» Путин построил за время своего правления, опираясь на тысячи госчиновников, партийных функционеров («Единая Россия»), средства массовой информации и правоохранительные органы. Россия была преобразована Путиным в военизированное общество, где вся власть ориентирована на возможность введения военного положения. Большая часть российского народа приняла такую модель национального существования, и уход Путина с поста лидера этой страны не сделает путинизм как систему несуществующей. Эта система может стать только еще более тоталитарной.

Россию с ее внешнеполитическими амбициями Запад может сдержать только совместным экономическим давлением, а при необходимости - и военной силой.

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