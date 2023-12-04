ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путинизм будет жить и без Путина

В 2020 году в конституцию России были внесены изменения, и на основе этих поправок Владимир Путин может править до 2036 года, если пожелает. На мой взгляд, власть Путина как президента России не пошатнется из-за возможного поражения в российско-украинской войне. Наивно надеяться, что поражение России в войне с Украиной поставит под угрозу власть Путина и его легитимность, хотя бы потому, что этой легитимности и так уже давно не существует.
Быстрая и не сопровождавшаяся боями оккупация Крыма российскими войсками в 2014 году стала кульминацией режима Путина. Мятеж Евгения Пригожина летом 2023 года стал низшей точкой путинского режима, но не уничтожил ни его самого, ни его режим. Путин остался в седле.
Ясно одно: Путину в какой-то момент придется уйти из власти, будь то по причине плохого здоровья или смерти; Путин тоже смертен. Главный вопрос, который в этой связи возникает, заключается в том, сможет ли нынешний российский режим выжить с новым лидером у руля. Это вопрос для экспертов по внешней политике и глобальной экономике во всем мире. Изменится ли власть в России в рамках нынешней структуры политической элиты и сохранится ли нынешняя российская политическая система даже после Путина?
Российская конституция на самом деле не имеет никакого веса, поскольку гораздо важнее корпоративное мышление политической элиты страны. За последние 24 года Путин формализовал большинство официальных государственных институтов России и превратил их в инструменты своей власти. Даже президентство в России стала институтом с еще более расширенными полномочиями после президентского срока Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 год.