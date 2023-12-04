ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путинизм будет жить и без Путина

В 2020 году в конституцию России были внесены изменения, и на основе этих поправок Владимир Путин может править до 2036 года, если пожелает. На мой взгляд, власть Путина как президента России не пошатнется из-за возможного поражения в российско-украинской войне. Наивно надеяться, что поражение России в войне с Украиной поставит под угрозу власть Путина и его легитимность, хотя бы потому, что этой легитимности и так уже давно не существует.

Быстрая и не сопровождавшаяся боями оккупация Крыма российскими войсками в 2014 году стала кульминацией режима Путина. Мятеж Евгения Пригожина летом 2023 года стал низшей точкой путинского режима, но не уничтожил ни его самого, ни его режим. Путин остался в седле.

Ясно одно: Путину в какой-то момент придется уйти из власти, будь то по причине плохого здоровья или смерти; Путин тоже смертен. Главный вопрос, который в этой связи возникает, заключается в том, сможет ли нынешний российский режим выжить с новым лидером у руля. Это вопрос для экспертов по внешней политике и глобальной экономике во всем мире. Изменится ли власть в России в рамках нынешней структуры политической элиты и сохранится ли нынешняя российская политическая система даже после Путина?