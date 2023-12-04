Пн, 4.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

КРИЗИС НА РЫНКЕ ТРУДА ⟩ Число новых вакансий рекордно низкое

PM Majandus
Facebook
Comments
Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Marko Saarm

В течение ноября на портал трудоустройства Кассы по безработице было добавлено около 3500 вакансий. По данным Кассы, это самое низкое количество новых объявлений в году, пишет Äripäev.

В ноябре число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 2000 человек. На начало декабря в Кассе по безработице зарегистрировано 51,5 тысяч безработных, уровень безработицы составляет 7,7%.

Если взглянуть на предыдущие годы, безработица в ноябре увеличивалась почти всегда, и цифра этого года - более 2000 новых безработных, практически аналогична прошлогодней.

Подробнее читайте на Äripäev.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх