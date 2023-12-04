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Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в тяжком преступлении

rus.postimees.ee
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Полиция просит помощи в установлении личности запечатленного на фотографиях мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления против личности.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, полиция подозревает мужчину, запечатленного на фотографиях, в нападении на человека и нанесении ему тяжких телесных повреждений.

За помощью к населению обращается Пыхьяская префектура. Преступление было совершено в ее зоне ответственности (Таллинн и Харьюмаа).

Полиция просит всех, кто узнает мужчину, позвонить по телефону +372 57837097.

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