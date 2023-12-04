Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в тяжком преступлении

Полиция просит помощи в установлении личности запечатленного на фотографиях мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления против личности.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, полиция подозревает мужчину, запечатленного на фотографиях, в нападении на человека и нанесении ему тяжких телесных повреждений.
За помощью к населению обращается Пыхьяская префектура. Преступление было совершено в ее зоне ответственности (Таллинн и Харьюмаа).
Полиция просит всех, кто узнает мужчину, позвонить по телефону +372 57837097.