«Это ограбление»: бизнесмен случайно обнаружил, что за некоторые переводы банк взимает по сто евро

В начале декабря, проверяя банковские выписки компании, эстонский бизнесмен Куно Компус обнаружил, что банк SEB дважды взимал с него комиссию за обслуживание в размере 100 евро.
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«Я позвонил в SEB. Мне сказали, что теперь в Эстонии действует надбавка при осуществлении платежей в страны с высоким риском санкций», - отметил Компус. Позже он узнал, что эти нововведения касаются только банка SEB: «С 15 сентября 2023 года к платежам, совершаемым или полученным из страны с высоким риском санкций, будет добавлена дополнительная комиссия в размере 100 евро за платеж».