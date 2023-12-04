«Это ограбление»: бизнесмен случайно обнаружил, что за некоторые переводы банк взимает по сто евро

«Я позвонил в SEB. Мне сказали, что теперь в Эстонии действует надбавка при осуществлении платежей в страны с высоким риском санкций», - отметил Компус. Позже он узнал, что эти нововведения касаются только банка SEB: «С 15 сентября 2023 года к платежам, совершаемым или полученным из страны с высоким риском санкций, будет добавлена ​​дополнительная комиссия в размере 100 евро за платеж».

«Я обнаружил, что недавно про это вышла небольшая новость. SEB, возможно, тоже упоминал об этом в рассылке, но лично я не очень внимательно читаю эти рассылки, и новость тоже осталась незамеченной. Уверен, что есть и другие предприниматели, подобные мне, и об этой стороне, безусловно, можно было бы сообщить, чтобы они не попали в такую же ситуацию», - добавил Компус в сообщении, присланном в Postimees.