Специалисты советуют: как не погубить зимой комнатные растения

Недостаток солнечного света и сухость воздуха, вызванная усиленным комнатным отоплением, плохо сказываются на комнатных растениях. Темное время погружает растения в спячку, и их потребность в воде значительно снижается. Эту важную деталь часто игнорируют и растения поливают с той же регулярностью, что и во время всплеска роста растений поздней весной. Однако избыток воды в почве вызывает гниение и приводит к гибели растения. Поскольку сейчас не вегетационный период, растение не нуждается в удобрениях.

Еще одна большая проблема - сухой воздух. В отопительный период воздух в помещении сухой и мы это сами замечаем. Сухая кожа и зуд в носу - это лишь два сигнала от нашего человеческого тела, которые указывают на сухость воздуха в помещении. К счастью, есть решение и этой проблемы. Самое разумное - приобрести увлажнитель воздуха, который обеспечит хорошую влажность и предохранит растения от высыхания. Другой вариант - положить на батарею влажное полотенце или оставить белье сохнуть в комнате.