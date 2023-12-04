Специалисты советуют: как не погубить зимой комнатные растения

Зима - самое трудное время для комнатных растений. Сейчас проще всего погубить любимого зеленого друга просто из-за некомпетентного с ним обращения. Часто и утомляемость людей в зимний период приводит к тому, что они забывают как следует ухаживать за комнатными растениями.
Недостаток солнечного света и сухость воздуха, вызванная усиленным комнатным отоплением, плохо сказываются на комнатных растениях. Темное время погружает растения в спячку, и их потребность в воде значительно снижается. Эту важную деталь часто игнорируют и растения поливают с той же регулярностью, что и во время всплеска роста растений поздней весной. Однако избыток воды в почве вызывает гниение и приводит к гибели растения. Поскольку сейчас не вегетационный период, растение не нуждается в удобрениях.