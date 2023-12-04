РИХО ТЕРРАС ⟩ Ядерные угрозы со стороны России не должны мешать Западу посылать Украине оружие

Разумеется, применение Россией ядерного оружия также было бы неприемлемо для США, поскольку существенно изменило бы политическую ситуацию во всем мире и напрямую повлияло бы на способность США контролировать ситуацию в других потенциальных зонах войн и конфликтов. Таким образом, очевидно, что в общих интересах Китая и США избегать любого использования ядерного оружия Россией.

Вопрос применения ядерного оружия на сегодняшний день выглядит скорее теоретическим. Однако реальные боевые действия, которые продолжаются и сегодня, имеют в этом смысле решающее значение. В то время как страны Евросоюза и НАТО тянут с дополнительной финансовой и военной помощью Украине, России удалось получить дополнительное вооружение от Северной Кореи и Ирана. Оборонные расходы западных стран растут медленно, а их оборонная промышленность еще не задействована в необходимом объеме. В то же время Россия увеличивает свои вооруженные силы на 170 000 солдат.

В 2022 году ВВП России составил 1,8 триллиона долларов. ВВП Евросоюза был в 10 раз больше, а ВВП США составил 26 триллионов. Таким образом, экономика западных стран почти в 25 раз превышает экономику России. Однако если мы сравним расходы на вооружение и оборону, то увидим, что Россия тратит на эту войну почти 6% ВВП, ЕС - всего 0,075%, а США - 0,1%. Это означает, что Россия направляет на войну в Украине часть своей экномики, почти в 60 раз превышающую ту, что выделяет от своей на поддержку Украины Запад. Это показывает, что Западу не хватает политической воли и это является самой острой проблемой современности.

Разговоры о возможной ядерной угрозе поддерживают желание не обострять ситуацию. Это, скорее, философские дебаты для некоторых ученых и генералов в отставке, которые помогают распространять послание, которого хочет распространять Путин; также они создают страх и неуверенность в этом отношении. Задача лиц, принимающих решения, и политиков должна заключаться в том, чтобы сосредоточить внимание на нужной вещи и предоставить Украине необходимую военную поддержку для победы в войне. Пришло время отнестись к этой войне серьезно.