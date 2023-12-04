РИХО ТЕРРАС ⟩ Ядерные угрозы со стороны России не должны мешать Западу посылать Украине оружие

Путин не сумасшедший, а прагматик, пишет Рихо Террас, депутат Европарламента, вице-председатель партии «Отечество».
Россия неоднократно угрожала применить ядерное оружие после начала полномасштабного нападения на Украину. Это запугивание, безусловно, повлияло на многих журналистов на Западе и, возможно, на политиков. Это происходит и сейчас, когда нельзя исключать, что, потеряв Крым, Путин применит тактическое ядерное оружие (см., например, публикацию в Daily Mail от 3 декабря). Но это не означает, что использование ядерного оружия обязательно реалистично.
В российских угрозах нет ничего нового. В то время, когда Советский Союз находился на пике своей военной мощи, Европа и США жили в страхе перед ядерной войной. До распада Советского Союза существовали опасения, что это приведет к неконтролируемому распространению ядерного оружия. Все это отнюдь не означает, что применение ядерного оружия исключено в будущем, но в то же время показывает, что российские угрозы - это сознательная тактика игры на памяти и страхах граждан западных стран.
Как другие страны отреагируют на применение ядерного оружия?
Например, Китай с момента полномасштабного нападения России на Украину проявлял большую гибкость и использовал ситуацию для увеличения зависимости России от Китая, но в ноябре 2022 года китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что ядерное оружие не должно использоваться ни при каких обстоятельствах, потому что это привело бы к ядерному кризису. Это был четкий сигнал России, посланный по вполне понятным причинам. Китай является ведущей мировой державой почти по всем параметрам, но не с точки зрения мощности ядерного потенциала. Поэтому китайцев не устроит, если Россия начнет играть с ядерным оружием.
Разумеется, применение Россией ядерного оружия также было бы неприемлемо для США, поскольку существенно изменило бы политическую ситуацию во всем мире и напрямую повлияло бы на способность США контролировать ситуацию в других потенциальных зонах войн и конфликтов. Таким образом, очевидно, что в общих интересах Китая и США избегать любого использования ядерного оружия Россией.
Вопрос применения ядерного оружия на сегодняшний день выглядит скорее теоретическим. Однако реальные боевые действия, которые продолжаются и сегодня, имеют в этом смысле решающее значение. В то время как страны Евросоюза и НАТО тянут с дополнительной финансовой и военной помощью Украине, России удалось получить дополнительное вооружение от Северной Кореи и Ирана. Оборонные расходы западных стран растут медленно, а их оборонная промышленность еще не задействована в необходимом объеме. В то же время Россия увеличивает свои вооруженные силы на 170 000 солдат.
В 2022 году ВВП России составил 1,8 триллиона долларов. ВВП Евросоюза был в 10 раз больше, а ВВП США составил 26 триллионов. Таким образом, экономика западных стран почти в 25 раз превышает экономику России. Однако если мы сравним расходы на вооружение и оборону, то увидим, что Россия тратит на эту войну почти 6% ВВП, ЕС - всего 0,075%, а США - 0,1%. Это означает, что Россия направляет на войну в Украине часть своей экномики, почти в 60 раз превышающую ту, что выделяет от своей на поддержку Украины Запад. Это показывает, что Западу не хватает политической воли и это является самой острой проблемой современности.
Разговоры о возможной ядерной угрозе поддерживают желание не обострять ситуацию. Это, скорее, философские дебаты для некоторых ученых и генералов в отставке, которые помогают распространять послание, которого хочет распространять Путин; также они создают страх и неуверенность в этом отношении. Задача лиц, принимающих решения, и политиков должна заключаться в том, чтобы сосредоточить внимание на нужной вещи и предоставить Украине необходимую военную поддержку для победы в войне. Пришло время отнестись к этой войне серьезно.