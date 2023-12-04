Сверхбогатый айтишник строит из себя ООН

Как бы вы отреагировали, если бы вам позвонил ИТ-специалист с вашего рабочего места и сказал, что выключает ваш компьютер, потому что боится, что вы сегодня все испортите? Именно это Илон Маск сделал с Украиной.

Если в порядке мысленного эксперимента прошлогоднюю озабоченность Пентагона в связи с упрямством Маска перенести в Эстонию, ведь было бы забавно, если бы будущий глава Сил обороны Эстонии, гипотетический генерал Херем, похвалил бы гипотетических братьев Виллиг, например, спустя месяц после того, как они разработали пророссийский план заключения мира. В Эстонии об этом не может быть и речи. Но генерал Марк Милли, недавно вышедший в отставку глава Сил обороны США, поступил именно так с Маском. Как и мультимиллиардер, недавний генерал в отставке – тоже американец, живущий в привлекательной для эстонцев, но совершенно чужой им реальности, в которой считающиеся у нас предательскими идеи о дальнейшем ходе войны в Украине обсуждаются в СМИ довольно обыденным тоном.