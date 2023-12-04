Сверхбогатый айтишник строит из себя ООН

На данный момент точно не известно, что побудило Илона Маска в прошлом году ограничить в некоторых областях использование сервиса спутникового интернета Starlink, предоставляемого его компанией SpaceX, Силам обороны Украины и насколько с этим связана зависимость его компании от Китая. Правительство Соединенных Штатов, похоже, не подозревает Маска в сговоре с Россией или Китаем несмотря на то, что в октябре прошлого года Маск объявил о пророссийском плане заключения мира в социальной сети X.
В мае этого года Маск посетил Китай, где встретился с членами правительства, включая министра иностранных дел. От завода Tesla, построенного в Шанхае в 2019 году, зависит многое связанное с его нынешним и будущим благосостоянием. План заключения мира Маска и его визит в Китай не помешали Пентагону недавно заключить со SpaceX контракт на 70 миллионов долларов на разработку военной системы Starlink.
Высказывая претензии к Маску в связи с Украиной, мы должны также задаться вопросом, почему правительство Соединенных Штатов настолько пренебрегло своей космической программой, что оказалось в острой зависимости от частной монополии
Неважно, находился ли Маск под влиянием страха ядерной войны или своих экономических интересов. Впервые правительство США оказалось в ситуации, когда решения бизнес-гиганта грозили остановить продолжающуюся военную операцию, продолжение которой, по мнению Вашингтона, служило жизненно важным интересам страны. Высказывая претензии к Маску в связи с Украиной, мы должны также задаться вопросом, почему правительство Соединенных Штатов настолько пренебрегло своей космической программой, что оказалось в острой зависимости от частной монополии. Правительство США также косвенно способствовало финансированию частной монополии с 2008 года, когда SpaceX получила от НАСА заказ на космические полеты на сумму 1,6 миллиарда долларов. Недавно Маск также получил заказ на разработку военного Starlink, при котором оперативный контроль над использованием сервиса останется в руках Пентагона.