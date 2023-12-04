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Сверхбогатый айтишник строит из себя ООН

Меэлис Ойдсалу
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Меэлис Ойдсалу, редактор рубрики «Власть и безопасность».
Меэлис Ойдсалу, редактор рубрики «Власть и безопасность». Фото: Mihkel Maripuu
  • Решения Илона Маска в Украине могут быть связаны с его недавними гигантскими инвестициями в Китае
  • Правительство США смотрит на взаимодействие Маска с китайцами и русскими сквозь пальцы
  • Американцы думают о войне в Украине иначе, чем средний эстонец, а Маск – американец

Илон Маск, возможно, и самый богатый человек в мире, но он не имел прямого доказанного влияния на выбор правительства США политики в отношении Украины. Однако собственные выборы этого мультичеловека во многом совпадают с политикой администрации Джо Байдена в отношении Украины, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.

На данный момент точно не известно, что побудило Илона Маска в прошлом году ограничить в некоторых областях использование сервиса спутникового интернета Starlink, предоставляемого его компанией SpaceX, Силам обороны Украины и насколько с этим связана зависимость его компании от Китая. Правительство Соединенных Штатов, похоже, не подозревает Маска в сговоре с Россией или Китаем несмотря на то, что в октябре прошлого года Маск объявил о пророссийском плане заключения мира в социальной сети X.

В мае этого года Маск посетил Китай, где встретился с членами правительства, включая министра иностранных дел. От завода Tesla, построенного в Шанхае в 2019 году, зависит многое связанное с его нынешним и будущим благосостоянием. План заключения мира Маска и его визит в Китай не помешали Пентагону недавно заключить со SpaceX контракт на 70 миллионов долларов на разработку военной системы Starlink.

Высказывая претензии к Маску в связи с Украиной, мы должны также задаться вопросом, почему правительство Соединенных Штатов настолько пренебрегло своей космической программой, что оказалось в острой зависимости от частной монополии

Неважно, находился ли Маск под влиянием страха ядерной войны или своих экономических интересов. Впервые правительство США оказалось в ситуации, когда решения бизнес-гиганта грозили остановить продолжающуюся военную операцию, продолжение которой, по мнению Вашингтона, служило жизненно важным интересам страны. Высказывая претензии к Маску в связи с Украиной, мы должны также задаться вопросом, почему правительство Соединенных Штатов настолько пренебрегло своей космической программой, что оказалось в острой зависимости от частной монополии. Правительство США также косвенно способствовало финансированию частной монополии с 2008 года, когда SpaceX получила от НАСА заказ на космические полеты на сумму 1,6 миллиарда долларов. Недавно Маск также получил заказ на разработку военного Starlink, при котором оперативный контроль над использованием сервиса останется в руках Пентагона.

Как бы вы отреагировали, если бы вам позвонил ИТ-специалист с вашего рабочего места и сказал, что выключает ваш компьютер, потому что боится, что вы сегодня все испортите? Именно это Илон Маск сделал с Украиной.
Как бы вы отреагировали, если бы вам позвонил ИТ-специалист с вашего рабочего места и сказал, что выключает ваш компьютер, потому что боится, что вы сегодня все испортите? Именно это Илон Маск сделал с Украиной. Фото: Эдуардо Парра/ZUMA Press/Scanpix

Если в порядке мысленного эксперимента прошлогоднюю озабоченность Пентагона в связи с упрямством Маска перенести в Эстонию, ведь было бы забавно, если бы будущий глава Сил обороны Эстонии, гипотетический генерал Херем, похвалил бы гипотетических братьев Виллиг, например, спустя месяц после того, как они разработали пророссийский план заключения мира. В Эстонии об этом не может быть и речи. Но генерал Марк Милли, недавно вышедший в отставку глава Сил обороны США, поступил именно так с Маском. Как и мультимиллиардер, недавний генерал в отставке – тоже американец, живущий в привлекательной для эстонцев, но совершенно чужой им реальности, в которой считающиеся у нас предательскими идеи о дальнейшем ходе войны в Украине обсуждаются в СМИ довольно обыденным тоном.

Если сравнить решения Илона Маска в отношении Украины с официальной украинской политикой правительства США, мы обнаружим больше сходства, чем различий. Даже пожертвование танков Украине было расценено администрацией Джо Байдена и всем коллективным Западом как огромная эскалация ситуации. Однако Маск с самого начала присутствовал в Украине со Starlink, принимая на себя как политические, так и финансовые риски. Эти терминалы были немедленно приняты на вооружение в военных целях.

Было бы забавно, если бы какой-нибудь будущий глава Сил обороны Эстонии, гипотетический генерал Херем, похвалил бы гипотетических братьев Виллиг, например, через месяц после того, как они разработали пророссийский план заключения мира

Тем не менее, поддержка Маском Украины могла быть также мотивирована коммерческим интересом в тестировании и совершенствовании своего продукта в исключительно напряженных условиях. Подобные соображения естественны для коммерческого предприятия. Неестественно, чтобы один айтишник начал думать о себе как об ООН одного человека, призванной спасти цивилизацию от ядерной войны.

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