Для Никиты Белых запросили 12 лет колонии по второму уголовному делу

Новый срок прокуратура Кировской области запросила «с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии». Кроме того, обвинение предложило лишить экс-губернатора возможности занимать государственные посты на три года.

Обвинение в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч.3 ст. 285 УК РФ) и «превышении должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ) было предъявлено экс-губернатору в июле 2021 года.

По версии следствия, в 2015 году Белых, «действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки»: Кировская региональная ипотечная корпорация (КРИК) дала в долг 320 млн рублей одной из частных компаний Кировской области. Деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

Следствие утверждает, что Белых на рабочих совещаниях «давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц», не связанные с уставными целями КРИК, причем эти юридические лица находились «в заведомо неплатежеспособном состоянии».

Деньги в итоге не были возвращены КРИК, и суд взыскал в ее пользу 202 млн рублей с регионального правительства, говорится в пресс-релизе СКР: «Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб».

Белых вину не признавал ни по первому, ни по второму делу.

Обвинение в получении взятки