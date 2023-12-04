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Для Никиты Белых запросили 12 лет колонии по второму уголовному делу

BBC News Русская служба
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BBC
Никита Белых.
Никита Белых. Фото: © Maxim Shemetov / Reuters/REUTERS

Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области и экс-лидера партии СПС Никиты Белых, который отбывает восьмилетний срок по другому уголовному делу. По второму делу Белых обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Новый срок прокуратура Кировской области запросила «с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии». Кроме того, обвинение предложило лишить экс-губернатора возможности занимать государственные посты на три года.

Обвинение в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч.3 ст. 285 УК РФ) и «превышении должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ) было предъявлено экс-губернатору в июле 2021 года.

По версии следствия, в 2015 году Белых, «действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки»: Кировская региональная ипотечная корпорация (КРИК) дала в долг 320 млн рублей одной из частных компаний Кировской области. Деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

Следствие утверждает, что Белых на рабочих совещаниях «давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц», не связанные с уставными целями КРИК, причем эти юридические лица находились «в заведомо неплатежеспособном состоянии».

Деньги в итоге не были возвращены КРИК, и суд взыскал в ее пользу 202 млн рублей с регионального правительства, говорится в пресс-релизе СКР: «Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб».

Белых вину не признавал ни по первому, ни по второму делу.

Обвинение в получении взятки

Первое уголовное дело против Белых было возбуждено в 2016 году. Он был задержан в Москве 24 июня 2016 года, спустя месяц президент России подписал указ о прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Белых оказывал покровительство кировским предприятиям НЛК и УК «Лесхоз».

Обвинение считало, что за взятки он помогал инвестпроектам этих компаний попасть в список приоритетных, что в свою очередь дало предприятиям право арендовать на льготных условиях лестные участки. В дальнейшем, как решило следствие, Белых обеспечивал согласование необходимых для сохранения этих проектов документов.

Суд признал доказанными эпизоды с получением взяток в 2014–2016 годах от предпринимателя Юрия Зудхаймера, которому в 2013-м перешли НЛК и УК «Лесхоз».

Белых признал, что просил у предпринимателя Юрия Зудхаймера часть тех денег, которые следствие и суд посчитали взяткой, однако речь шла о пожертвованиях на проекты по благоустройству незадолго до сентябрьских выборов 2016 года.

Один эпизод с получением денег Зудхаймера Белых назвал провокацией со стороны ФСБ России. Речь идет о дне задержания Белых.

24 июня 2016 года он встретился с Зудхаймером в ресторане московского отеля Lotte Plazza, где предприниматель передал Белых подарочный пакет и поздравил его с прошедшим днем рождения. В этот момент Белых был задержан. В подарочной упаковке находились прикрытые пакетом 150 тысяч евро.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48,2 млн рублей.

В мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе приговор, но отменил запрет занимать должности на госслужбе после освобождения.

BBC
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