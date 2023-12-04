Мужчина получил приличный штраф за попытку вывезти 2 560 евро из Эстонии в Россию

Суд приговорил Пылкина к штрафу в размере 1 785 евро за попытку нарушения международной санкции. Поскольку уголовное дело рассматривалось по сокращенной процедуре, сумма штрафа будет уменьшена на треть и мужчина должен будет выплатить штраф в размере 1190 евро.

Суд также обязал Пылкина выплатить судебные издержки в размере 205,20 евро, сообщил пресс-секретарь Вируского уездного суда.

Конфискованные денежные средства в размере 2560 евро, которые были перечислены на депозитный счет Департамента полиции безопасности (КаПо), должны быть возвращены Пылкину после вступления приговора в силу.

Согласно обвинительному заключению, Пылкин сознательно совершил нарушение международной санкции, умышленно попытавшись 13 июня прошлого года пересечь нарвский автомобильный пункт пропуска на пути из Эстонии в Россию, имея при себе 2560 евро наличными. Суд установил, что Пылкин знал, что вывоз банкнот евро из Эстонии в Россию запрещен постановлением Совета Европейского союза.

1 марта прошлого года Совет Европейского союза ввел санкции, запрещающие экспорт банкнот евро в Россию в связи с агрессией России против Украины. Согласно постановлению, запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию или для использования в России, а также любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России.