Мужчина получил приличный штраф за попытку вывезти 2 560 евро из Эстонии в Россию

Вируский уездный суд в понедельник признал Льва Пылкина виновным в попытке нарушения международных санкций. Летом прошлого года Пылкин пытался вывезти в Россию 2 560 евро наличными.
Суд приговорил Пылкина к штрафу в размере 1 785 евро за попытку нарушения международной санкции. Поскольку уголовное дело рассматривалось по сокращенной процедуре, сумма штрафа будет уменьшена на треть и мужчина должен будет выплатить штраф в размере 1190 евро.
Суд также обязал Пылкина выплатить судебные издержки в размере 205,20 евро, сообщил пресс-секретарь Вируского уездного суда.
Конфискованные денежные средства в размере 2560 евро, которые были перечислены на депозитный счет Департамента полиции безопасности (КаПо), должны быть возвращены Пылкину после вступления приговора в силу.
Согласно обвинительному заключению, Пылкин сознательно совершил нарушение международной санкции, умышленно попытавшись 13 июня прошлого года пересечь нарвский автомобильный пункт пропуска на пути из Эстонии в Россию, имея при себе 2560 евро наличными. Суд установил, что Пылкин знал, что вывоз банкнот евро из Эстонии в Россию запрещен постановлением Совета Европейского союза.
1 марта прошлого года Совет Европейского союза ввел санкции, запрещающие экспорт банкнот евро в Россию в связи с агрессией России против Украины. Согласно постановлению, запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию или для использования в России, а также любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России.
Государственный обвинитель квалифицировал преступление Пылькина как совершенное преступление. Суд не согласился с таким утверждением. Поскольку в ходе судебного разбирательства не было установлено, что Пылкин завершил деяние, в котором его обвиняли, то есть перевез наличные деньги из таможенной территории Европейского союза, его деяние должно быть квалифицировано как попытка преступления.
Однако из материалов уголовного дела следует, чтоПылькин не по собственной инициативе обратился к сотрудникам таможни, чтобы сообщить им о наличии у него наличных, а к нему обратились сами сотрудники таможни и спросили, какие денежные средства он перевозит.
Только тогда Лев Пылькин заявил, что везет более 2 000 евро наличными. Если бы сотрудник таможни не задал Пылькину вопрос о наличных, сам Пылькин не сообщил бы сотрудникам об этом и в отсутствие дальнейших проверок преступление могло бы быть завершено. Таким образом, Пылькин сделал все возможное, чтобы наличные могли быть вывезены в Россию, но преступление не было доведено до конца из-за вмешательства сотрудников таможни.
Суд не считает дополнительную конфискацию денег соразмерным наказанием, поэтому 2560 евро должны быть возвращены Пылькину после вступления решения в силу.