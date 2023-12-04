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Автомобилистов предупреждают об очень сложных дорожных условиях

BNS
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Гололед. Иллюстративное фото.
Гололед. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

По сообщению Департамента транспорта, во второй половине дня крупные шоссе преимущественно влажные от реагента или покрыты небольшим количеством снега между колеями, на второстепенных дорогах лежит снег.

В Харьюмаа, Ярвамаа и Пярнумаа видимость ограничена туманом, на севере Харьюмаа - легкие снегопады.

Вечером и ночью местами ожидаются снегопады, местами туманы и наледь. Температура останется минусовой. На дорогах возможна гололедица.

Департамент транспорта принимает от водителей сообщения об условиях на дорогах по номеру 1247.

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