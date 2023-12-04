Автомобилистов предупреждают об очень сложных дорожных условиях

По сообщению Департамента транспорта, во второй половине дня крупные шоссе преимущественно влажные от реагента или покрыты небольшим количеством снега между колеями, на второстепенных дорогах лежит снег.
В Харьюмаа, Ярвамаа и Пярнумаа видимость ограничена туманом, на севере Харьюмаа - легкие снегопады.
Вечером и ночью местами ожидаются снегопады, местами туманы и наледь. Температура останется минусовой. На дорогах возможна гололедица.
Департамент транспорта принимает от водителей сообщения об условиях на дорогах по номеру 1247.