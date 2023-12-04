Контракт подписан: эстонский тренер возглавил словацкий футбольный клуб

Васильев, который в феврале отметит свое 36-летие, прошлой зимой подписал контракт с «Нымме юнайтед» по схеме 1+1+1. Разговоры о его уходе начались еще несколько недель назад.

Теперь наконец пришло официальное подтверждение. Васильев станет главным тренером клуба словацкой премьер-лиги «Саморин». С ним работать в Словакию едет и его помощник Никита Брылин.

«Приглашение на работу новых тренеров основано на длительном наблюдении за работой, проделанной ими в Эстонии. Они представляют собой современную тренировочную культуру, сопровождаемую привлекательным футболом. Основное внимание уделяется развитию молодых игроков, но в то же время мы хотим и побеждать. Предыдущие результаты тренеров подтверждают это. Мы общаемся уже несколько недель, и я верю, что этот шаг будет способствовать развитию нашего проекта», - заявил в пресс-релизе президент «Саморина» Чаба Хорват.

Сам Васильев заявил: «После первых дней в клубе эмоции очень положительные. С первых же разговоров я понял, что после работы, которую я проделал в Эстонии, это идеальная возможность сделать шаг вперед в карьере. У клуба отличная инфраструктура, хорошая команда как по игрокам, так и по результатам. Я верю, что упорным трудом мы сможем добиться больших успехов».

В прошлом сезоне «Саморин» занял восьмое место в словацкой премьер-лиге, где выступают 16 команд. В нынешем чемпионате команда делит 10-12 места. В 17 играх команда набрала 19 очков.