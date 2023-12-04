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Вакцинация мальчиков против ВПЧ получила в Эстонии зеленый свет

Лоора-Элизабет Ломп
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике, действующая при Министерстве социальных дел, приняла важное решение, порекомендовав сделать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) доступной и для мальчиков.

Кроме того, всем подросткам в возрасте от 15 до 18 лет будет также предлагаться возможность пройти бесплатную вакцинацию, не проводившуюся ранее. Поэтому с февраля следующего года в Эстонии молодые люди, которые пожелают, в возрасте 12–18 лет смогут бесплатно сделать прививку от ВПЧ. Кроме того, комиссия рекомендует изменить действующую схему вакцинации против ВПЧ с двухдозовой на однократную.

Во всех европейских странах поддерживают вакцинацию против ВПЧ как для девочек, так и для мальчиков. Исключение составляет Болгария и, до сих пор, Эстония. Проведение вакцинации мальчиков против ВПЧ поможет снизить риск развития рака анального канала, полового члена, а также рака головы и шеи. Поскольку ВПЧ является контактной инфекцией, вакцинация мальчиков также помогает предотвратить рак шейки матки, влагалища и вульвы.

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