Вакцинация мальчиков против ВПЧ получила в Эстонии зеленый свет

Кроме того, всем подросткам в возрасте от 15 до 18 лет будет также предлагаться возможность пройти бесплатную вакцинацию, не проводившуюся ранее. Поэтому с февраля следующего года в Эстонии молодые люди, которые пожелают, в возрасте 12–18 лет смогут бесплатно сделать прививку от ВПЧ. Кроме того, комиссия рекомендует изменить действующую схему вакцинации против ВПЧ с двухдозовой на однократную.