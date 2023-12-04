Эстонские власти предупреждают: возвращение в Эстонию из России может быть затруднено

«В случае закрытия пограпункта он закрывается для всех пересекающих границу лиц; это значит, что для возвращения в Эстонию придется использовать другой погранпункт и путь может оказаться длиннее на несколько сотен километров», - передала Лыунаская префектура. Пограничники на погранпунктах Нарва, Койдула и Лухамаа делятся важной информацией о поездках в Россию.