Эстонские власти: закрытие погранпунктов может помешать возвращению в Эстонию

Департамент полиции и погранохраны (PPA) просит направляющихся в Россию людей учитывать, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть погранпункты, возвращение в Эстонию может быть затруднено.
«В случае закрытия пограпункта он закрывается для всех пересекающих границу лиц; это значит, что для возвращения в Эстонию придется использовать другой погранпункт и путь может оказаться длиннее на несколько сотен километров», - передала Лыунаская префектура. Пограничники на погранпунктах Нарва, Койдула и Лухамаа делятся важной информацией о поездках в Россию.
В течение последних недель Россия сознательно направляла к эстонской границе группы иностранцев без права на въезд в ЕС. Если подобные действия продолжатся, Эстония будет вынуждена для обеспечения государственной безопасности и публичного правопорядка закрыть погранпункты, как уже сделала Финляндия.