Полиция предупреждает: в Таллинне активизировались автоугонщики

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин сообщил, что собранные на данный момент данные указывают на то, что воры прибыли из-за границы. «На этот раз им не удалось закончить начатое, и кража не удалась. Но мы уверены, что они попытаются угнать какой-то другой автомобиль. Прежний опыт показывает, что такие преступления совершаются группой лиц. Сегодня ночью машину пытались угнать двое, информация о машине сопровождения и о других подозреваемых еще устанавливается», - добавил он.

Автомобильные воры действуют, как правило, по ночам, и полиция рекомендует по возможности парковать свою машину так, чтобы она не стала для угонщиков легкой добычей. Предпочтение следует отдавать парковке на закрытой территории или в гараже. В автомобиле не стоит оставлять пульт от ворот или документы. «Если заметите в своем районе необычную деятельность, например, медленно передвигающиеся машины или подозрительных незнакомцев, просим сообщить об этом в полицию незамедлительно. В случае с автомобилями с удаленной системой запуска мотора рекомендуем хранить ключи в закрытой металлической коробке и - в случае возможности - установить камеры наблюдения».

Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное производство по статье о краже в связи с этим инцидентом.