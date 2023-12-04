Rizz стало словом года по версии Оксфордского словаря. Что оно означает?

«Rizz» означает наличие у человека стиля, шарма, харизмы и привлекательности, позволяющих очаровать и соблазнить сексуального партнера.

Это сленговое выражение также может быть использовано в качестве глагола. «To rizz up» означает проявить вышеперечисленные качества, в том числе оказать неотразимое впечатление, поддержав очаровательную беседу.

Это словечко приобрело широкую популярность среди пользователей TikTok. Контент с хэштегом Rizz получил на этой соцсети миллиарды просмотров.

В списке финалистов было восемь слов, включая swiftie (ярый фанат певицы Тейлор Свифт), beige flag (в переводе «бежевый флаг», но речь тут о характере: так называют потенциального партнера, оказавшегося скучным) и situationship (неофициальные романтические или интимные отношения без определенных обязанностей между партнерами).

Короткий список из восьми слов был отобран языковыми экспертами издательства Оксфордского университета (который публикует Большой Оксфордский словарь). Затем публике предлагалось выбрать четыре варианта, которые прошли в финал, после чего эксперты сделали окончательный выбор.

Президент Oxford Languages Каспер Гратвол заявил, что популярность выражения rizz доказывает, что слова и фразы, происходящие из интернет-культуры, все больше входят в повседневный жаргон.

В 2020 году словом года по версии Оксфордского словаря английского языка стало выражение goblin mode («режим гоблина»), которое приобрело популярность во время локдаунов.

Но не все словари признают словами года новые сленговые выражения. В ноябре составители словаря Collins Dictionary назвали выражением 2023 года «искусственный интеллект».