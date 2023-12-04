В результате аварии в Харьюмаа загорелся гибридный автомобиль

Загорелся ли в результате аварии аккумулятор гибридного автомобиля, или же причина возгорания была в чем-то другом, пока не ясно.

На 15-м километре дороги Таллинн-Палдиски на мосту Хююру в воскресенье около 20:30 столкнулись автомобили Honda Insight и BMW X7.

В результате аварии Honda загорелась; ее водителю, 24-летнему мужчине, помогли выйти из машины. «Скорая помощь» отвезла его в больницу. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, травмы мужчины были незначительными, однако из-за защиты личных данных дальнейшее уточнение состояния его здоровья невозможно.

В BMW находились два человека, которые не пострадали. Полиция установила, что водитель BMW, 47-летний мужчина, употреблял алкоголь.