«Новости в 7» за 4 декабря: учителя не добились повышения зарплат, как наличные евро до суда довели, что привело к эпидемии аварий, чемпионат по зимнему плаванию и рождественский венок своими руками

Сегодня в выпуске:

- Битва за пару процентов и 10 миллионов. На повышение зарплат учителей средств в казне не осталось, хотя они и снизили требования. Кажется, забастовки педагогов все-таки не избежать?!

- Упорство, достойное лучшего применения. Житель Ида-Вирумаа не внял убеждениям таможенников и продолжал переносить большие суммы наличными через границу в Россию. Теперь его ждет внушительный штраф, однако конфискованные средства будут возвращены

- Зимние дороги не щадят ни профессионалов, ни любителей. 150 аварий было зарегистрировано за последние два месяца. Что сделать и на что обращать внимание, чтобы не попасть в ДТП?

- За окном - стабильный морозец, значит - самое время купаться в море! Зимнее плавание становится все популярнее, и в выходные в столице прошел чемпионат по заплывам в ледяной воде. Узнаем, кто стал победителями и что же привлекает людей в таком экстремальном виде спорта?

- Это интересно: Кая Каллас вызывает не только негативные реакции; необычная таиландская традиция встречи Нового года и как молодой кит устроил представление в заливе возле Сиэтла

- Первый адвент наступил, а значит, пора украшать наши дома к празднику! Наша съемочная группа отправилась на мастер-класс по изготовлению рождественких венков, узнала немало полезного и интересного и готова поделиться секретами приносящего радость нехитрого рукоделия!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 4 декабря.