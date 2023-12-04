«У нас нет другого выхода»: учителя вновь собираются бастовать

Сегодня правительство решило добавить в госбюджет восемь дополнительных миллионов для повышения минимальной заработной платы учителей. Это означает, что их минимальная зарплата может увеличиться лишь на три процента, хотя учителя требуют повышения как минимум на пять. По словам представителя работников образования, они готовятся к забастовке.
Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») сообщила Postimees, что, хотя заседание правительства еще не закончено, договоренность о зарплате учителей достигнута: на повышение их зарплат будет направлено восемь миллионов. Это означает, что минимальная зарплата учителей может быть повышена на три процента, в то время как профсоюз учителей требовал повышения на пять процентов.