«У нас нет другого выхода»: учителя вновь собираются бастовать

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») сообщила Postimees, что, хотя заседание правительства еще не закончено, договоренность о зарплате учителей достигнута: на повышение их зарплат будет направлено восемь миллионов. Это означает, что минимальная зарплата учителей может быть повышена на три процента, в то время как профсоюз учителей требовал повышения на пять процентов.