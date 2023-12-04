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«У нас нет другого выхода»: учителя вновь собираются бастовать

Ингрид Ландейро
, журналист
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Переговоры о зарплате учителей в Министерстве образования,1 декабря. Кристина Каллас на переднем плане, Реэмо Вольтри на заднем плане.
Переговоры о зарплате учителей в Министерстве образования,1 декабря. Кристина Каллас на переднем плане, Реэмо Вольтри на заднем плане. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня правительство решило добавить в госбюджет восемь дополнительных миллионов для повышения минимальной заработной платы учителей. Это означает, что их минимальная зарплата может увеличиться лишь на три процента, хотя учителя требуют повышения как минимум на пять. По словам представителя работников образования, они готовятся к забастовке.

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») сообщила Postimees, что, хотя заседание правительства еще не закончено, договоренность о зарплате учителей достигнута: на повышение их зарплат будет направлено восемь миллионов. Это означает, что минимальная зарплата учителей может быть повышена на три процента, в то время как профсоюз учителей требовал повышения на пять процентов.

«Мы учитываем не только минимальную зарплату, но и фонд заработной платы для каждой учительской должности. Увеличение этого фонда составляет 5,7 процента, потому что необходимо рассчитать и часть фонда дифференциации», - пояснила Каллас. По ее словам, есть надежда, что местные самоуправления также включат 5,7-процентное увеличение фонда заработной платы в школьные бюджеты.

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