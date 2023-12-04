Танель Кийк: повышение налога с оборота уже отражается на людях

«Центристская партия не доверяет нынешнему правительству, не доверяет премьер-министру Кае Каллас и ее политике, заключающейся в повышении налогов и других решениях, которые приведут к еще большему обеднению населения. В ситуации, когда экономика падает, мы должны найти возможность помочь людям и предприятиям. Однако государство взяло курс в противоположном направлении», сказал Кийк.

«Поскольку премьер-министр не пожелала считаться с волей народа - по результатам опросов две трети населения страны желают ее отставки - Центристская партия начала сбор подписей под петицией за отставку главы правительства», - отмечает Кийк. На данный момент собрано свыше 21 000 подписей - это, по словам Кийка, ясно говорит о настроениях в обществе.

«Для людей неприемлема политика, в результате которой люди беднеют, предприятия банкротятся, усугубляются экономический и демографический кризисы, политика, которая не предлагает ни одного решения, а, наоборот, делает ситуацию значительно хуже», - сказал Кийк.

Кийк отметил, что повышение налога с оборота, которое вступит в силу в начала 2024 года, уже отражается на людях: «Почти каждый день мы получаем извещения о подорожании услуг и платежей по кредитам. Если учесть продолжающийся экономический спад, подорожание жизни и растущую безработицу, то понятно, что самые сложные времена еще впереди».