Пассажиры Ryanair бьют тревогу из-за нового сбора. Авиакомпания прокомментировала ситуацию

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заявила в понедельник, 4 декабря, что сообщения об изменении ее политики оплаты были ложными и что с пассажиров никогда не взималась плата за загрузку посадочных талонов.
В последние дни путешественники жаловались в соцсетях на необходимость платить за доступ к своим посадочным талонам онлайн. Они утверждали, что смогут загрузить электронный посадочный талон только в том случае, если сначала заплатят за место до 21 фунта стерлингов, сообщает Би-би-си.
Бесплатный способ - стоять в очереди за бумажным посадочным талоном в аэропорту.
«Все пассажиры Ryanair могут оплатить зарезервированное место, если пожелают. Если пассажиры не желают платить за место, они могут совершенно бесплатно выбрать случайное место», - пояснил представитель Ryanair.
Однако ряд пассажиров жаловались в социальных сетях, что им сказали, что после выбора случайного места им нужно будет получить бумажный посадочный талон в аэропорту. Об этой проблеме впервые сообщила Mail Online два дня назад.
Серия возмущенных постов на платформе Х (ранее Twitter) была направлена против Ryanair.
«Когда и почему вы начали это делать? Мне теперь приходится стоять в очереди, чтобы получить посадочный талон в аэропорту», - написал один из пассажиров, направлявшихся из Лондона в Белфаст рано утром в понедельник.
«Должно быть, это случилось со мной», - написал Нил Бекли, который летал Ryanair в Ригу на выходных, и сказал, что из-за этого он был вынужден заплатить 15,50 фунтов за зарезервированные места, 10% от стоимости билета.
«В приложении говорилось, что если я выберу случайное место, мне придется пойти на регистрацию, чтобы получить бумажный посадочный талон, которого я никогда раньше не видел», - пишет другой путешественник.
Еще один пользователь сообщил, что сотрудники стойки регистрации в аэропорту сказали ему, что новая политика распространяется только на 20 последних пассажиров, прошедших регистрацию, и плата была введена несколько дней назад.
Ryanair introduce new £21 charge to access your paper or digital boarding pass, for passengers who don't pay for a reserved seat beforehand.— Rob Boyd, Esq (@AvonandsomerRob) December 3, 2023
Will you be booking Ryanair...? pic.twitter.com/6ypv8d3CFd
Большинство авиакомпаний требуют от пассажиров пройти онлайн-регистрацию, чтобы подтвердить свое намерение путешествовать. Обычно также можно загрузить электронную копию посадочного талона. Некоторые пассажиры предпочитают вместо этого получить распечатанный посадочный талон в аэропорту. Обычно ни за один из этих вариантов плата не взимается.