Пассажиры Ryanair бьют тревогу из-за нового сбора. Авиакомпания прокомментировала ситуацию

В последние дни путешественники жаловались в соцсетях на необходимость платить за доступ к своим посадочным талонам онлайн. Они утверждали, что смогут загрузить электронный посадочный талон только в том случае, если сначала заплатят за место до 21 фунта стерлингов, сообщает Би-би-си.

Бесплатный способ - стоять в очереди за бумажным посадочным талоном в аэропорту.

Фото: Vivien @vivienlovrin/X

«Все пассажиры Ryanair могут оплатить зарезервированное место, если пожелают. Если пассажиры не желают платить за место, они могут совершенно бесплатно выбрать случайное место», - пояснил представитель Ryanair.

Однако ряд пассажиров жаловались в социальных сетях, что им сказали, что после выбора случайного места им нужно будет получить бумажный посадочный талон в аэропорту. Об этой проблеме впервые сообщила Mail Online два дня назад.

Серия возмущенных постов на платформе Х (ранее Twitter) была направлена ​​против Ryanair.

«Когда и почему вы начали это делать? Мне теперь приходится стоять в очереди, чтобы получить посадочный талон в аэропорту», - написал один из пассажиров, направлявшихся из Лондона в Белфаст рано утром в понедельник.

«Должно быть, это случилось со мной», - написал Нил Бекли, который летал Ryanair в Ригу на выходных, и сказал, что из-за этого он был вынужден заплатить 15,50 фунтов за зарезервированные места, 10% от стоимости билета.