Рийгикогу принял два закона, увязанных с вопросом доверия

Инициированный правительством и увязанный с вопросом доверия перед вторым чтением Закон об изменении Закона о земельных недрах (296 SE) устанавливает восьмилетний переходный период для платы за использование принадлежащего государству объекта недвижимости для добычи полезных ископаемых.

В течение переходного периода плата будет каждый год увеличиваться на 50 процентов, пока не достигнет новых, соответствующих результатам проведенной в 2022 году очередной оценки ставок.

За принятие закона проголосовал 51 депутат, против - 31 депутат.

Инициированный правительством и увязанный с вопросом доверия перед вторым чтением Закон об изменении Закона о дорожном движении и Закона об автомобильных перевозках (302 SE) меняет ставки платы за за пользование дорогами для грузовиков. Ставка зависит от полной массы грузовика и прицепа, EURO-класса выхлопного газа и числа осей.

За принятие закона проголосовал 51 депутат, против - 33 депутата.

Заседание завершилось в 20.07.