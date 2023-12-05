Неутешительный прогноз: к концу 2023 года в Эстонии будет 54 000 безработных

Согласно прогнозу Кассы страхования от безработицы, к концу года в Эстонии будет около 54 000 зарегистрированных безработных, а найти работу в стране становится сложнее, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 3 декабря, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 843 человека – на 475 больше, чем неделей ранее. Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 11-ю неделю подряд, ее уровень сейчас равен 7,7%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 12,6% (7083безработных). Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4,1%, где общее число безработных составляет 159 человек.