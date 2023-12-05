Неутешительный прогноз: к концу 2023 года в Эстонии будет 54 000 безработных

По состоянию на 3 декабря, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 843 человека – на 475 больше, чем неделей ранее. Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 11-ю неделю подряд, ее уровень сейчас равен 7,7%.