WSJ: израильские военные могут затопить тоннели ХАМАС

Для этих целей они установили насосную систему, мощности которой позволяют затопить подземные проходы и вытеснить из них боевиков ХАМАС, сообщает в понедельник, 4 ноября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей властей США.

В середине ноября Армия обороны Израиля завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. По данным газеты, при подаче тысяч кубометров воды в час подземная сеть может быть полностью затоплена в течение нескольких недель. В материале не уточняется, рассматривает ли Израиль возможность использования насосов до того, как будут освобождены все заложники.

Систему тоннелей применяют в военных целях

Согласно сообщению агентства Reuters, представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать подробности плана по затоплению тоннелей, но заявил: «ЦАХАЛ работает над тем, чтобы уничтожить террористический потенциал ХАМАС различными способами и при помощи различных военных и технологических средств».