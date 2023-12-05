Карьера олимпийской чемпионки, перешедшей в биатлон, покатилась под откос

30-летняя шведка сменила дисциплину в 2020 году. Свой лучший результат она показала в 2021 году в Контиолахти, заняв третье место в спринте. Если не считать этого, Нильссон лишь однажды финишировала в первой десятке серии Кубка мира.

На первом этапе Кубка мира этого сезона в Эстерсунде Нильссон была 84-й на стандартной дистанции и 69-й в спринте. В прошлом сезоне ее лучшим результатом стало 33-е место.

По словам Бьёрна Ферри, олимпийского чемпиона и бывшего лыжника-биатлониста, спортивная карьера Нильссона пошла под откос.

«Сначала я был полон надежд, поскольку считал, что она намного лучше других на лыжной трассе. Потом я задался вопросом, лучшая ли, если проиграла сестрам Оберг десять секунд. Эти вопросы были поначалу. Но сейчас ситуация стала намного хуже», - сказал 45-летний швед.

Для Ферри самая большая загадка заключается в том, что непонятно, как бывшая лыжная гонщица так медленно едет по трассе.

«Она проигрывает минуты. Это показывает ее не в лучшем свете», - сказал он.

Тренер сборной Швеции по стрельбе Жан-Марк Шабло также беспокоился о Нильссон.

«Она теряет на лыжне много времени, ситуация становится все хуже и хуже», - прокомментировал он.

Как лыжница Нильссон была спортсменкой высокого уровня. За свою карьеру она выиграла пять олимпийских медалей и семь медалей чемпионатов мира. Ее самый большой триумф состоялся на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, где она выиграла золото в спринте.