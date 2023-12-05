Из «Флоры» уходят четыре игрока

Оямаа, вингер «Флоры», переехавший в Англию в 16 лет, последние три сезона играл в представительской команде клуба. За это время он выиграл два чемпионата Эстонии и помог клубу выйти в групповой этап Лиги конференций УЕФА. В Премиум-лиге на счету Оямаа 86 матчей и 21 гол. Карьера атакующего полузащитника продолжится в команде Пайде, сообщается на сайте клуба.

Вингер Кен Калласте, воспитанник «Флоры», долгое время входил в представительную команду клуба; на протяжении четырех последних сезонов носил бело-зеленую футболку, и выиграл три чемпионата Эстонии. На счету Калласа в Премиум-лиге 337 матчей и 34 гола.

Полузащитник Михкель Ярвисте из тартуской «Таммеки» в последние два сезона выступал за «Флору» и за это время выиграл два чемпионата Эстонии. На его счету 150 игр и восемь голов в Премиум-лиге.

Еще один воспитанник «Таммеки», нападающий Стен Рейнкорт, последние три года был игроком «Флоры», а в прошлом году и также во второй половине завершившегося сезона выступал в рамках договора аренды в футболке «Курессааре». В Премиум-лиге Рейнкорт провел 163 матча и забил 40 голов.