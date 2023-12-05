Ефимова идет на чемпионат Европы лидером турнирной таблицы: я не смотрю на результаты

Несколько недель назад Ефимова значительно улучшила свой личный рекорд. На дистанцию ​​100 м брассом она выходит лидером рейтинга европейского сезона.

«Я не смотрю на эти результаты, это не дает ничего, - прокомментировала Ефимова порталу Rus.ERR. – Просто выкладываюсь максимально. Подготовка прошла по плану, и мы тут, чтобы исполнить задуманное».