Ефимова идет на чемпионат Европы лидером турнирной таблицы: я не смотрю на результаты

В Отопени (Румыния) сегодня стартует чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. 16-летняя пловчиха Энели Ефимова является главной надеждой Эстонии на медали.
Несколько недель назад Ефимова значительно улучшила свой личный рекорд. На дистанцию 100 м брассом она выходит лидером рейтинга европейского сезона.
«Я не смотрю на эти результаты, это не дает ничего, - прокомментировала Ефимова порталу Rus.ERR. – Просто выкладываюсь максимально. Подготовка прошла по плану, и мы тут, чтобы исполнить задуманное».
Всего на старт чемпионата Европы выйдет восемь спортсменов из Эстонии.
Расписание:
9.54 Крегор Цирк, 400 м, волный стиль
10.07 Алекса Голд, 50 м, вогльный стиль
10.07 Мариангела Бойчук, 50 м, вольный стиль
10.19 Ральф Трибунцов, 50 m, на спине
10.27 Мария Романюк, 100 м, брасс
10.32 Энели Ефимова, 100 м, брасс
10.43 Даниэль Зайцев, 100 м, кролль
10.43 Алекс Ахтиайнен, 100 м, кролль
10.53 мужская эстафета 4×50 м, вольный стиль